Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне

Директор Антикорупційного бюро Артем Ситник мовчав до останнього.

Більше тижня тому УП стало відомо, що в кабінеті керівника САП Назара Холодницького були встановлені "жучки", якого спільно "слухали" ГПУ і НАБУ.

Спершу Ситник назвав цю інформацію "фантастикою", але за 10 днів після тієї публікації усі викладені у ній тези підтвердились повністю. За винятком однієї, за що автор вимушений перепросити читачів, – справу проти Холодницького ініціювало не НАБУ, а Генпрокуратура.

Однак від офіційних коментарів усі сторони цієї справді детективної історії відмовлялись весь минулий тиждень. Генпрокурор Юрій Луценко був зайнятий затриманням Надії Савченко, а Ситник і Холодницький тисли руки і вдавали дружбу на зустрічах у Брюсселі.

Почало навіть здаватись, що справа проти керівника САП може так само тихо зникнути, як і з'явилась. Однак у понеділок уранці співрозмовники УП у ГПУ запевнили, що "зам'яти не вийде".

"Буде або тиха, або голосна відставка", – запевнив співрозмовник в оточенні Луценка.

Того ж дня цю обіцянку почав реалізовувати сам генпрокурор.

Говорить Луценко

Ввечері 26 березня генеральний прокурор прийшов на ефір програми "Свобода слова". Основні запитання цілком прогнозовано стосувалися справи Надії Савченко. Але мимохідь Луценко згадав й іншу тему, якій судилося стати топовою цього тижня.

"Дійсно, відповідно до законодавства, Генеральна прокуратура України спільно з Національним антикорупційним бюро проводила слідчі дії, які стосувалися, в тому числі і керівника САП пана Холодницького", – вперше офіційно підтвердив факт справи Луценко.

Генпрокурор не став повідомляти інших деталей, але анонсував проведення експертиз і допитів у цій справі.

В неофіційних розмовах співрозмовники у прокуратурі розповіли УП, звідки взялася справа проти Холодницького та як там з'явилось НАБУ.

"Це наша справа, вона давня. Стосується можливої корупції у керівництві САП. Потім в департаменті Гуцуляка створили спільну групу з НАБУ. НАБУшники відповідали за негласні дії, ставили "жучки", – розповів співрозмовник у ГПУ.

Він також пояснив, що коли кажуть, що у НАБУ немає "прослушки", то це означає тільки те, що детективи Ситника не можуть без СБУ прослуховувати телефони.

"А "жучки" у них свої", – пояснило джерело в ГПУ.

Встановлення "прослушки" у кабінеті Холодницького, до речі, окрема цікава історія.

Річ у тім, що на вході до кабінету керівника САП стоїть електронна система пропуску, яка б зафіксувала проникнення. Тому "жучок" поставив той, кого ніхто не міг би запідозрити.

"Це був мужик, який миє акваріуми. У нього прямий доступ до кабінету. З ним завжди присутні двоє наших. Але він собі мив акваріум, чистив систему. І десь в цей момент підсунув "жучок", – скрушно розповів УП співрозмовник у САП.

Після того, як Холодницький знайшов "прослушку", САП одразу відкрила кримінальну справу. І, за іронією долі, доручила її розслідування НАБУ, якому "жучок" і належав.

Що саме зафіксувала спільна група ГПУ-НАБУ за місяць прослуховування, залишається найбільш цікавим.

Говорить Ситник

Директор НАБУ Артем Ситник в п'ятницю дещо привідкрив запону таємниці. Ще у четвер ввечері, спілкуючись із журналістами, Ситник не хотів коментувати справу Холодницького. Директор НАБУ посилався на таємницю слідства і радив чекати повідомлень прес-служби.

Можливо, причина мовчазливості Ситника крилась у запланованих на п'ятницю подіях.

Виявилось, що вранці 30 березня слідчі ГПУ чекали Холодницького у себе на допит. Правда, сам Назар Іванович переконує, що дізнався про це з телевізора, тому й не прийшов.

Крім того, в п'ятницю вранці Ситник і Луценко синхронно написали скарги на Холодницького в Контрольно-дисциплінарну комісію прокурорів. Генпрокурор у своїй заяві навіть поросив звільнити керівника САП.

Але можливо Ситник не квапився говорити, бо насправді уже все сказав. В п'ятницю на сайті видання "Дзеркало тижня" вийшло велике інтерв'ю директора НАБУ, де він детально розповів, що ж саме йому не подобалось в діях Холодницького.

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По-перше, у зливі інформації про підготовку обшуків. Мова йде про обшуки в Одеській міськраді у так званій справі Труханова. Коли детективи НАБУ приїхали в Одесу, то ні мера, ні інших фігурантів справи не було уже не те що в місті, а в країні. Крім того, начебто з мерії заздалегідь повиносили всі комп'ютери.

По-друге, у тиску на прокурів у різних справах. Начебто керівник САП змушував своїх підлеглих змінювати кваліфікацію справ на менш жорсткі та приймати інші рішення. Правда, без доступу до матеріалів справи складно зрозуміти, чи справді це було порушення, чи звичайна робота.

По-третє, у тиску на суд. З тексту інтерв'ю можна зрозуміти, що йдеться про ситуацію у справі так званої "квартири Супрун". Наскільки відомо УП від джерел в правоохоронних органах, мова йде про те, що Холодницький начебто не дав провести обшук в офісі компанії-забудовника, чию квартиру і пропонували Уляні Супрун в якості хабара.

По-четверте, у підбурюванні свідка до дачі неправдивих свідчень. Про яку саме справу і якого свідка йдеться, наразі незрозуміло.

Крім цього Ситник натякнув на те, що начебто є дані про справи, пов'язані з народним депутатом "Народного фронту" Георгієм Логвинським, екс-главою НАЗК Наталією Корчак, олігархом Олегом Бахматюком тощо.

"Тому не треба лякати мене наслідками відставки Холодницького. На цей момент ризик його збереження на посаді перевищує всі інші", – резюмував Ситник.

Говорить Холодницький

Після такого "подвійного удару" від Луценка і Ситника заговорив і керівник САП. На скликаному брифінгу Холодницький навіть не приховував, що вирішив зібрати журналістів після виходу інтерв'ю директора НАБУ.

За словами Холодницького, його дуже здивувала "синхронність" дій НАБУ та ГПУ.

"Ми зі здивуванням дізнались, що найодіознішим департаментом ГПУ, проти керівника якого у нас є провадження за незаконне збагачення, яке останні чотири місяці дивним чином не розслідувалось, веде розслідування і спільно з НАБУ встановило у нас прослуховуючий засіб", – зізнався Холодницький.

"Я "зливав" інформацію Труханову? Хочу нагадати, що я тричі перепідписував йому підозру, через недоліки в ній. Там стоїть мій особистий підпис. Директор НАБУ не є детективом, і не підписує жодні документи. А відповідальність несе той, хто підписує", – відбивав Холодницький закиди Ситника.

Він переконаний, що став незручним для керівництва НАБУ, бо вимагав реальних доказів у справах, а не піару.

"Як правило, після гучних затримань, гучного обрання запобіжних заходів чомусь наступала стадія тривалого слідства, яке тривало 7, 8, 10 місяців. Замість того, щоб закінчитись за два… Як тільки прокурор погоджував підозру, то він був хорошим, а як тільки питав про докази до кожного слова у підозрі, то одразу ставав "старою системою" і "не таким", – заявив Холодницький.

Він пообіцяв добиватись, щоб на слуханнях у дисциплінарній комісії заслухали всі записи повністю, а не окремі фрагменти, і проаналізували його дії після кожної з тих розмов.

"Я наполягатиму на розгляді всіх розмов повністю і моїх дій. Не розмов, а дій. Можна на емоціях сказати, що хочеш когось прибити, але це ж не є замахом на вбивство", – обурювався керівник САП.

Проте найважливішою проблемою, яку порушив Холодницький, було питання його "наступника". Хто контролюватиме САП, якщо чинний голова піде чи буде відправлений у відставку?

Артем Ситник в згаданому інтерв'ю випромінював спокій, вважаючи, що за відсутності керівника САП робота рухатиметься нормально. На його думку, у генерального прокурора Луценка не вийде взяти Антикорупційну прокуратуру під контроль.

"У нього немає для цього повноважень. У керівника САП є два заступники. Перший заступник на період проведення конкурсу на посаду керівника виконуватиме його обов'язки… Єдині повноваження, які будуть у генерального прокурора на період проведення нового конкурсу, – це призначення конкретного прокурора з числа прокурорів САП у конкретних кримінальних виробництвах", – запевнив Ситник в інтерв'ю "ДТ".

Його позиція полягає в тому, що Луценко виконуватиме тільки формальні речі, а в реальну роботу САП втручатись не зможе.

Натомість у Холодницького кардинально інше бачення.

"Згідно з нормами закону, мій дуалізм посади фактично не дозволяє здійснювати мої повноваження (іншому – УП) заступнику генерального прокурора. Формально я безпосередньо підпорядкований тільки генпрокурору. З можливим відстороненням чи звільненням (мене – УП) фактично керувати САП за законом має право лише генеральний прокурор", – пояснив своє бачення Холодницький.

Що цікаво, співрозмовники УП в ГПУ, озвучили точно такий варіант розвитку подій. І тим, хто зараз свято переконаний, що Луценко не зможе взяти під контроль САП, варто згадати свій же йому закид. Ще не так давно він без профільної освіти взагалі не міг бути генпрокурором! Але ж він ним є. Це Україна – маємо те, що маємо.

Доля Назара Холодницького – це клопіт Назара Холодницького. Його відставка, схоже, вирішена річ навіть для нього самого.

Але хвилює інше. Навіть мінімальна небезпека втрати самостійності САПу, а як наслідок блокування роботи НАБУ – це не ті питання, де можна рубати з плеча.

Вся країна входить у велику зону турбулентності, ім'я якій – вибори. Хто гарантує, що питання обрання нового САП не зависне в політичному болоті на роки, як обрання аудитора НАБУ?

Або навпаки, хто може ручитись, що влада не проведе бліц-криг і не призначить миттєво на місце Холодницького когось "свого", як у випадку ДБР?

Обидва варіанти тим жахливіші, що цілком реальні.

Для Артема Ситника ризик того, що Холодницький залишиться переважає усі решту. Втім є ризик страшніший – втрата інституції. Це набагато важливіше за прізвище. Чи воно Холодницький, чи Ситник.

Роман Романюк, УП