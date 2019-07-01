Зеленский В Станице-Луганской развели силы, хрупкая надежда появилась

В Станице-Луганской состоялось разведения вооруженных сил от линии разграничения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский утром 1 июня в Facebook.

"Сегодня в Станице-Луганской произошло разведения войск с обеих сторон. Это зафиксировала и подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ", – сказал он в видеообращении.

"Я вас всех поздравляю. Это, мне кажется, первый шаг к устойчивому прекращения огня по всей линии разграничения, который состоялся благодаря разблокированию Минского процесса", – заявил Зеленский.

"Я понимаю, что только время и конкретные шаги смогут подтвердить всем, что стороны выполняют свои обязательства", – добавил он.

Президент подчеркнул, что не хочет врать и что-то обещать.

"Я не хочу обещать, что завтра будет мир, завтра мы прекратим войну – но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны появилась", – сказал он.

Зеленский попросил "не поддаваться панике и провокациям – и дать возможность нашим воинам, нашей армии и нашим дипломатам выполнять свою мощную и очень сложную работу".

"Давайте сохранять спокойствие. Никакой "зрады" нет. "Перемогы", к сожалению, пока тоже нет. Но это, мне кажется, первый наш небольшой реальный успех. Поздравляю", – сказал он.

Напомним: