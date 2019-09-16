Выборы мэра Киева назначены на 8 декабря – законопроект
Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект, в котором внеочередные выборы мэра Киева и депутатов городского совета назначены на 8 декабря 2019 года.
Источник: законопроект №2143
Текст законопроекта: "Назначить внеочередные выборы Киевского городского главы и депутатов Киевского городского совета на воскресенье 8 декабря 2019 года".
Детали: Проект закона о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве" зарегистрирован на сайте Верховной Рады 13 сентября.
Инициаторами документа являются 39 нардепов во главе с председателем комитета по вопросам местного самоуправления Андреем Клочко. Среди них 36 - из фракции "Слуга народа".
Документ также описывает порядок назначения и полномочия председателя Киевской городской госадминистрации.
Так, председателя КГГА назначает и увольняет президент по представлению Кабинета министров.
Должность является не совместимой с любой другой должностью.
Глава КГГА, в частности,
- дает согласие на назначение и увольнение руководителей госпредприятий и территориальных органов министерств Киева;
- может принимать участие в заседаниях Кабмина с правом совещательного голоса в вопросах, касающихся Киева;
- согласовывает вопросы создания, перепрофилирования или ликвидации госучреждений, предприятий или организаций в Киеве;
- имеет право обжаловать акты органов и должностных лиц местного самоуправления Киева и районов.
- по итогам проверки актов на соответствие интересам территориальной общины, может требовать от соответствующего органа или должностного лица немедленно их устранить.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua