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Выборы мэра Киева предлагают провести 8 декабря

Понедельник, 16 сентября 2019, 23:37
Выборы мэра Киева предлагают провести 8 декабря

Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект, в котором внеочередные выборы мэра Киева и депутатов городского совета назначены на 8 декабря 2019 года.

Источник: законопроект №2143

Текст законопроекта: "Назначить внеочередные выборы Киевского городского главы и депутатов Киевского городского совета на воскресенье 8 декабря 2019 года".

Детали: Проект закона о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве" зарегистрирован на сайте Верховной Рады 13 сентября.

Инициаторами документа являются 39 нардепов во главе с председателем комитета по вопросам местного самоуправления Андреем Клочко. Среди них 36 - из фракции "Слуга народа".

Документ также описывает порядок назначения и полномочия председателя Киевской городской госадминистрации.

Так, председателя КГГА назначает и увольняет президент по представлению Кабинета министров.

Должность является не совместимой с любой другой должностью.

Глава КГГА, в частности,

- дает согласие на назначение и увольнение руководителей госпредприятий и территориальных органов министерств Киева;

- может принимать участие в заседаниях Кабмина с правом совещательного голоса в вопросах, касающихся Киева;

- согласовывает вопросы создания, перепрофилирования или ликвидации госучреждений, предприятий или организаций в Киеве;

- имеет право обжаловать акты органов и должностных лиц местного самоуправления Киева и районов.

- по итогам проверки актов на соответствие интересам территориальной общины, может требовать от соответствующего органа или должностного лица немедленно их устранить.

Что было ранее: Народный депутат от "Слуги народа", который метит на пост главы КГГА, Александр Ткаченко попросил премьера Алексея Гончарука провести аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко, КГГА и ее структур.

Ткаченко заявил, что Киев нуждается в "перезагрузке". Для этого он и его коллеги подали в Раду законопроект "О столице", на основе которого предлагают провести досрочные выборы.

Кличко вслед за Ткаченко обратился к Государственной аудиторской службе с просьбой провести финансовый аудит деятельности структур КГГА и коммунальных предприятий за период 2015-2019 годов.

Предыстория:

  • Офис президента добивался освобождения Кличко от должности главы Киевской горадминистрации с конца июля.
  • Правительство Владимира Гройсмана отказалось рассматривать отставку Кличко.
  • 4 сентября Кабмин согласовал отставку. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.
  • У партии "Слуга народа" есть две кандидатуры на пост главы КГГА – Ткаченко и бизнесмен Андрей Холодов.
  • Кличко заявил, что пойдет на выборы при любых условиях – будут ли они досрочные или своевременные.

Украинская правда

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Темы: виборыКиевзаконодательство
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