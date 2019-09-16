Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект, в котором внеочередные выборы мэра Киева и депутатов городского совета назначены на 8 декабря 2019 года.

Источник: законопроект №2143

Текст законопроекта: "Назначить внеочередные выборы Киевского городского главы и депутатов Киевского городского совета на воскресенье 8 декабря 2019 года".

Детали: Проект закона о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве" зарегистрирован на сайте Верховной Рады 13 сентября.

Инициаторами документа являются 39 нардепов во главе с председателем комитета по вопросам местного самоуправления Андреем Клочко. Среди них 36 - из фракции "Слуга народа".

Документ также описывает порядок назначения и полномочия председателя Киевской городской госадминистрации.

Так, председателя КГГА назначает и увольняет президент по представлению Кабинета министров.

Должность является не совместимой с любой другой должностью.

Глава КГГА, в частности,

- дает согласие на назначение и увольнение руководителей госпредприятий и территориальных органов министерств Киева;

- может принимать участие в заседаниях Кабмина с правом совещательного голоса в вопросах, касающихся Киева;

- согласовывает вопросы создания, перепрофилирования или ликвидации госучреждений, предприятий или организаций в Киеве;

- имеет право обжаловать акты органов и должностных лиц местного самоуправления Киева и районов.

- по итогам проверки актов на соответствие интересам территориальной общины, может требовать от соответствующего органа или должностного лица немедленно их устранить.