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Ткаченко: Правительство назначило проверку мэрии Киева

Вторник, 17 сентября 2019, 17:28
Ткаченко: Правительство назначило проверку мэрии Киева

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук позволил провести аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко и властных структур столицы.

Источник: facebook народного депутата от "Слуги народа", Александра Ткаченко, который претендует на пост главы КГГА.

Прямая речь: "Благодарен премьер-министру Алексею Гончаруку за поддержку инициативы проведения аудита деятельности киевской власти. 48 часов хватило новому главе Кабмина, чтобы назначить проверку, которую предыдущая власть откладывала 5 лет".

Детали: По словам Ткаченко проверка всех структур начнется на следующей неделе и продлится до 8 октября.

Что было раньше: Ткаченко обратился с депутатским запросом к премьеру Гончаруку с просьбой провести аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко.

По мнению нардепа, Киев нуждается в "перезагрузке", поэтому он вместе с коллегами предлагает новый закон "О столице" и досрочные выборы городского головы и Киевсовета на его основе.

Напомним:

  • В партии "Слуга народа" имеют две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации. Это - Ткаченко и бизнесмен Андрей Холодов.
  • Офис президента добивался освобождения Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
  • Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
  • 4 сентября Кабмин согласовалосвобождения Виталия Кличко. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.

Темы: Виталий КличкоТкаченкоКГГАГончарук
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