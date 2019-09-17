Ткаченко: Правительство назначило проверку мэрии Киева
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук позволил провести аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко и властных структур столицы.
Источник: facebook народного депутата от "Слуги народа", Александра Ткаченко, который претендует на пост главы КГГА.
Прямая речь: "Благодарен премьер-министру Алексею Гончаруку за поддержку инициативы проведения аудита деятельности киевской власти. 48 часов хватило новому главе Кабмина, чтобы назначить проверку, которую предыдущая власть откладывала 5 лет".
Детали: По словам Ткаченко проверка всех структур начнется на следующей неделе и продлится до 8 октября.
Что было раньше: Ткаченко обратился с депутатским запросом к премьеру Гончаруку с просьбой провести аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко.
По мнению нардепа, Киев нуждается в "перезагрузке", поэтому он вместе с коллегами предлагает новый закон "О столице" и досрочные выборы городского головы и Киевсовета на его основе.
Напомним:
- В партии "Слуга народа" имеют две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации. Это - Ткаченко и бизнесмен Андрей Холодов.
- Офис президента добивался освобождения Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
- Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
- 4 сентября Кабмин согласовалосвобождения Виталия Кличко. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.
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