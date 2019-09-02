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Во Львове школьник попал камнем в представителя польского консульства

Понедельник, 2 сентября 2019, 15:26

Источник: Zaxid.net, пресс-служба Львовского горсовета

Во время торжеств ко Дню знаний в львовской школе №24 имени Марии Конопницкой подросток попал камнем в представителя польского консульства.

Дословно ЛГС: "Мэрия Львова требует немедленной реакции правоохранителей на попытки провокаций в школе № 24 имени Марии Конопницкой. Во время торжественных мероприятий в школе неизвестные лица из соседнего дома бросили неизвестные вещи, вероятно - камни. Никто не пострадал".

 

Детали: Издание отмечает, что камень бросил подросток и попал в представителя польского консульства. Также из окна соседнего дома во двор школы бросили детскую игрушку - слайм.

Мэр Львова Андрей Садовый требует немедленной реакции правоохранительных органов и наказания виновных.

Садовый позвонил руководителю управления СБУ во Львовской области и и.о. начальника управления полиции с требованием немедленно отреагировать на произошедшее.

Дословно Садовый: "Сейчас, совместно с правоохранителями, проводится обследование района, с целью поиска нарушителей правопорядка. Эти люди должны быть найдены и привлечены к ответственности".

Позже он сообщил, что бросили "какую-то резиновую детскую вещь".

Дословно Садовый: "Мне звонил и.о. руководителя полиции и сказал, что это бросили какую-то резиновую детскую вещь. Кто-то говорит, что бросили камни. Мы сейчас это проверяем. Никто не пострадал, но шума много. Надо исследовать, что именно это было".

По словам директора школы Луции Ковальской, во двор школы во время линейки бросили по меньшей мере два камня.

Дословно Ковальская: "Я написала заявление в правоохранительные органы относительно этого инцидента. За 20 лет, которые я здесь работаю, никогда такого не было".

Школа находится в центре Львова. Это одна из двух львовских школ, где обучение ведется на польском языке.

Впоследствии в полиции сообщили, что к инциденту причастен 13-летний подросток, который находился в гостях у своего товарища. С балкона, расположенного на третьем этаже дома, парень бросил на территорию школы предмет, похожий на пластилин зеленого цвета. Как он объяснил, это он сделал ради развлечения.

Темы: ЛьвовСадовый
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