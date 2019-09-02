Во Львове школьник попал камнем в представителя польского консульства

Источник: Zaxid.net, пресс-служба Львовского горсовета

Во время торжеств ко Дню знаний в львовской школе №24 имени Марии Конопницкой подросток попал камнем в представителя польского консульства.

Дословно ЛГС: "Мэрия Львова требует немедленной реакции правоохранителей на попытки провокаций в школе № 24 имени Марии Конопницкой. Во время торжественных мероприятий в школе неизвестные лица из соседнего дома бросили неизвестные вещи, вероятно - камни. Никто не пострадал".

Детали: Издание отмечает, что камень бросил подросток и попал в представителя польского консульства. Также из окна соседнего дома во двор школы бросили детскую игрушку - слайм.

Мэр Львова Андрей Садовый требует немедленной реакции правоохранительных органов и наказания виновных.