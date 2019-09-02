У Львові школяр поцілив камінцем у представника польського консульства

Джерело: Zaxid.net, прес-служба Львівської міськради

Під час урочистостей до Дня знань у львівській школі №24 імені Марії Конопницької підліток поцілив камінцем у представника польського консульства.

Дослівно ЛМР: "Мерія Львова вимагає негайної реакції правоохоронців на спроби провокацій у школі № 24 імені Марії Конопницької. Під час урочистих заходів у школі невідомі особи із сусіднього будинку кинули невідомі речі, ймовірно — каміння. Ніхто не постраждав".

Деталі: Видання відзначає, що камінь кинув підліток і влучив у представника польського консульства. Також з вікна сусіднього будинку на подвір’я школи кинули дитячу іграшку – слайм.

Повідомляється, що мер Львова Андрій Садовий вимагає негайної реакції правоохоронних органів і покарання винних.

Садовий зателефонував керівнику управління СБУ у Львівській області і в.о. начальника управління поліції з вимогою негайно відреагувати на подію.

Дослівно Садовий: "Зараз, спільно з правоохоронцями, проводиться обстеження району, з метою пошуку порушників правопорядку. Ці люди мають бути знайдені та притягнуті до відповідальності".

Пізніше він повідомив, що кинули "якусь резинову дитячу річ".

Дослівно Садовий: "Мені дзвонив в.о. керівника поліції і сказав, що це кинули якусь резинову дитячу річ. Хтось говорить, що кинули каміння. Ми зараз це перевіряємо. Ніхто не постраждав, але галасу багато. Треба дослідити, що саме це було".

За словами директорки школи Луції Ковальської, на подвір’я школи під час лінійки кинули щонайменше два камінця.

Дослівно Ковальська: "Я написала заяву у правоохоронні органи щодо цього інциденту. За 20 років, які я тут працюю, ніколи такого не було".

Школа знаходиться у центрі Львова. Це одна з двох львівських шкіл, де навчання ведеться польською мовою.

Згодом у поліції повідомили, що до інциденту причетний 13-річний підліток, який перебував у гостях у свого товариша. З балкону, розташованого на третьому поверсі будинку, хлопець кинув на територію школи предмет, схожий на пластилін зеленого кольору. Як він пояснив, це він зробив заради розваги.