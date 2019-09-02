Второму владельцу "Токио Стар", где погибли 9 человек, сообщили о подозрении
Понедельник, 2 сентября 2019, 22:31
Источник: прокуратура Одесской области
Областная прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу гостиницы "Токио Стар", где в результате пожара погибли девять человек.
Детали: Подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования.
В связи с этим у полиции есть разрешение на задержание, а также подготовлено ходатайство в суд о мере пресечения в виде содержания под стражей.
Что было раньше: 18 августа прокуратура сообщила совладельцу отеля Вадиму Черному о подозрении по той же статье – ч. 2 ст. 270 Криминального кодекса.
28 августа суд избрал Черному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Предыстория:
- В ночь с 16 на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" на улице Водопроводной произошел пожар. Девять человек погибли и еще десять были госпитализированы.
- По данным местных властей, среди погибших было двое жителей Одесской области, двое киевлян, житель Днепра и гражданка Австралии.
- Полиция рассматривала три версии пожара, но версию поджога с целью сокрытия убийства отвергла.
- Семьи погибших при пожаре получат по 100 тысяч гривен материальной помощи. 50 тысяч гривен получат госпитализированные.
- Черный отказался предоставить компенсации родственникам жертв и самим пострадавшим, поскольку не считает себя виновником пожара.
Украинская правда