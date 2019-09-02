Второму владельцу "Токио Стар", где погибли 9 человек, сообщили о подозрении

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Понедельник, 2 сентября 2019, 22:31

Источник: прокуратура Одесской области 

Областная прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу гостиницы "Токио Стар", где в результате пожара погибли девять человек.

Детали: Подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования. 

В связи с этим у полиции есть разрешение на задержание, а также подготовлено ходатайство в суд о мере пресечения в виде содержания под стражей. 

Что было раньше: 18 августа прокуратура сообщила совладельцу отеля Вадиму Черному о подозрении по той же статье – ч. 2 ст. 270 Криминального кодекса. 

28 августа суд избрал Черному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Предыстория:

  • В ночь с 16 на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" на улице Водопроводной произошел пожар. Девять человек погибли и еще десять были госпитализированы.
  • По данным местных властей, среди погибших было двое жителей Одесской области, двое киевлян, житель Днепра и гражданка Австралии. 
  • Полиция рассматривала три версии пожара, но версию поджога с целью сокрытия убийства отвергла.
  • Семьи погибших при пожаре получат по 100 тысяч гривен материальной помощи. 50 тысяч гривен получат госпитализированные.
  • Черный отказался предоставить компенсации родственникам жертв и самим пострадавшим, поскольку не считает себя виновником пожара.

Украинская правда

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Темы: прокуратура Одесская область пожар


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