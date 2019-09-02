Второму владельцу "Токио Стар", где погибли 9 человек, сообщили о подозрении

Источник: прокуратура Одесской области

Областная прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу гостиницы "Токио Стар", где в результате пожара погибли девять человек.

Детали: Подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования.

В связи с этим у полиции есть разрешение на задержание, а также подготовлено ходатайство в суд о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Что было раньше: 18 августа прокуратура сообщила совладельцу отеля Вадиму Черному о подозрении по той же статье – ч. 2 ст. 270 Криминального кодекса.

28 августа суд избрал Черному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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