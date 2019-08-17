Пожар в отеле Одессы: количество жертв возросло

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Суббота, 17 августа 2019, 14:59

Источник: сообщение ГСЧС в Facebook

Число погибших при пожаре в гостинице "Токио Стар" в Одессе возросло до 9 человек.

Дословно: "Количество жертв пожара в одесской гостинице "Токио Стар" увеличилось до 9".

Детали: Тело девятого погибшего обнаружили в 14:12 17 августа в ходе проведения следственных действий на месте пожара.

Предыстория:

  • Ночью 17 августа во отеле "Токио-Стар" вспыхнул пожар. Сперва сообщалось о 8 погибших. Еще десять были госпитализированы. 
  • Полиция по данному факту открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины".
  • Президент Владимир Зеленский назвал пожар в одесской гостинице преступной халатностью и пообещал, что лично проследит, чтобы владелец здания понес наказание.
  • Представители ГСЧС на брифинге сообщили, что двухэтажный отель был переоборудован из бывшего трамвайного депо, а часть из его 270 номером не имели даже окон.
  • Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице "Токио Стар", среди них и поджог с целью сокрытия убийства.
  • Среди пострадавших во время пожара двое иностранцев и один ребенок.

  

Украинская правда

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Темы: Одесса пожар жертвы


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