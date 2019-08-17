Пожар в отеле Одессы: количество жертв возросло

Источник: сообщение ГСЧС в Facebook

Число погибших при пожаре в гостинице "Токио Стар" в Одессе возросло до 9 человек.

Дословно: "Количество жертв пожара в одесской гостинице "Токио Стар" увеличилось до 9".

Детали: Тело девятого погибшего обнаружили в 14:12 17 августа в ходе проведения следственных действий на месте пожара.

Предыстория: