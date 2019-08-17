Пожар в отеле Одессы: количество жертв возросло
1989 просмотров
Суббота, 17 августа 2019, 14:59
Источник: сообщение ГСЧС в Facebook
Число погибших при пожаре в гостинице "Токио Стар" в Одессе возросло до 9 человек.
Дословно: "Количество жертв пожара в одесской гостинице "Токио Стар" увеличилось до 9".
Детали: Тело девятого погибшего обнаружили в 14:12 17 августа в ходе проведения следственных действий на месте пожара.
Предыстория:
- Ночью 17 августа во отеле "Токио-Стар" вспыхнул пожар. Сперва сообщалось о 8 погибших. Еще десять были госпитализированы.
- Полиция по данному факту открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины".
- Президент Владимир Зеленский назвал пожар в одесской гостинице преступной халатностью и пообещал, что лично проследит, чтобы владелец здания понес наказание.
- Представители ГСЧС на брифинге сообщили, что двухэтажный отель был переоборудован из бывшего трамвайного депо, а часть из его 270 номером не имели даже окон.
- Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице "Токио Стар", среди них и поджог с целью сокрытия убийства.
- Среди пострадавших во время пожара двое иностранцев и один ребенок.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua