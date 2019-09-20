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Судьи затягивают передачу громких дел в Антикоррупционный суд – ЦПК

Пятница, 20 сентября 2019, 18:04

Шевченковский районный суд Киева отказался передавать несколько громких коррупционных дел напрямую в новый Высший антикоррупционный суд.

Источник: сообщение "Центра противодействия коррупции"; комментарий пресс-секретаря Шевченковского райсуда Киева Ольги Пивень "Украинской правде"

Дословно ЦПК: "20 сентября, состоялось заседание по делу обвиняемого в хищении почти 700 млн грн украинских госпредприятий бывшего народного депутата Николая Мартыненко... 

Закон требует передачу всех дел топ-коррупции напрямую в антикоррупционный суд. Но судьи Лидия Щебуняева, Елена Мелешак и Владимир Бугиль отказались выполнить закон и направить дело в ВАКС и направили ее в Киевскую апелляцию, чтобы та в свою очередь обратилась в Верховный суд... 

В то же время, 16 сентября эти же судьи Шевченковского суда передали напрямую к ВАКС дело сообщников Мартыненко – Павла Скаленко и Владимира Святненко, которых обвиняют в этой же схеме".

"Дело Мартыненко не единственное, которле Шевченковский суд решил затянуть. Ранее этот суд отказался передавать в ВАКС резонансное дело экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Судьи так же направили ее в апелляцию, которая может обратиться в Верховный суд".

Детали: Юристы ЦПК настаивают, что дела, которые должен рассматривать Антикоррупционный суд, нужно направлять туда автоматически.

Решение судей, которые решили отправить Мартыненко и Насирова сначала в апелляцию, в ЦПК считают нарушением закона и указывают, что это "дарит время обвиняемым".

В то же время, в суде на просьбу УП о комментарии ответили: "Такая процедура". Пресс-секретарь суда не стала объяснять, почему в одном случае дела передают в Антикоррупционный суд напрямую, а в других – нет.

"Украинская правда" также нашла в реестре судебных решений еще несколько подобных случаев, когда местные суды не передавали коррупционные дела сразу в новый суд. В частности, процедуру, которую в ЦПК считают незаконной, применили к фигурантам хищения на так называемом "Воздушном экспрессе".

Дополнено: После публикации новости в редакцию "Украинской правды" пришло письмо от пресс-службы Николая Мартыненко. У нардепа настаивают на законности процедуры, примененной судом. Адвокат Мартыненко говорит, что дело сначала нужно направлять в Апелляционный суд, который должен передать его в Верховный Суд, а уже он – в Антикоррупционный суд.

Реакция адвоката Мартыненко Петра Бойко: "ЦПК Шабунина начал разгонять "зраду" о  якобы попытке  Мартыненко затянуть время. Но это не просто юридическая безграмотность, а очередная ложь и манипуляции в интересах НАБУ".

"Уже были прецеденты, когда после передачи дел в АКС напрямую из районных судов это оспаривалось в суде – и таким образом все затягивалось. Шевченковский райсуд решил сделать все по процедуре – и было бы странно, если бы сторона защиты попыталась этому помешать".

Знать больше: Замкнутая вертикаль. Что такое Высший антикоррупционный суд и почему его создания боятся политики?

Что известно о новом руководстве Антикоррупционного суда и когда он наконец заработает

Предыстория:

  • 7 июня 2018 года Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде Украины.
  • Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.
  • 5 сентября Высший антикоррупционный суд начал работу.
  • 18 сентября Верховная Рада приняла изменения в закон "О Высшем антикоррупционный суд", который должен уменьшить нагрузку на суд.

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционная прокуратурасудМартыненкоНасиров
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