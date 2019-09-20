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Судді затягують передачу гучних справ до Антикорупційного суду – ЦПК

П'ятниця, 20 вересня 2019, 18:04

Шевченківський районний суд Києва відмовився передавати кілька гучних корупційних справи напряму до новоствореного Вищого антикорупційного суду.

Джерело: повідомлення "Центру протидії корупції"; коментар прес-секретаря Шевченківського райсуду Києва Ольги Півень "Українській правді"

Дослівно ЦПК: "20 вересня, відбулося засідання у справі обвинуваченого у розкраданні майже 700 млн грн українських держпідприємств колишнього народного депутата Миколи Мартиненка… 

Закон вимагає передачу всіх справ топ-корупції напряму до антикорупційного суду. Але судді Лідія Щебуняєва, Олена Мелешак та Володимир Бугіль відмовилися виконати закон і направити справу у ВАКС і направили її до Київської апеляції, щоб та в свою чергу звернулася до Верховного суду… 

В той же час, 16 вересня ці ж судді  Шевченківського суду передали напряму до ВАКС справу спільників Мартиненка – Павла Скаленка та Володимира Святненка, яких обвинувачують в цій же схемі".

"Справа Мартиненка не єдина, яку Шевченківський суд вирішив затягнути. Раніше цей суд відмовився передавати до ВАКС резонансну справу екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Судді так само направили її в апеляцію, яка має звернутися до Верховного суду".

Деталі: Юристи ЦПК наполягають, що справи, які має розглядати Антикорупційний суд, потрібно направляти туди автоматично. 

Рішення суддів, які вирішили відправити Мартиненка та Насірова спочатку в апеляцію, у ЦПК вважають порушенням закону та зазначають, що це "дарує час обвинуваченим".

Водночас, у суді на прохання УП про коментар відповіли: "Така процедура". Прес-секретарка суду не стала пояснювати, чому в одному випадку справи передають  до Антикорупційного суду напряму, а в інших – ні.

"Українська правда" також знайшла у реєстрі судових рішень ще кілька схожих випадків, коли місцеві суди не передавали корупційні справи одразу до новоствореного суду. Зокрема, процедура, яку в ЦПК вважають незаконною, застосували до фігурантів розкрадання на так званому "Повітряному експресі".

Доповнено: Після публікації новини до редакції "Української правди" надійшов лист від прес-служби Миколи Мартиненка. У нардепа наполягають на законності процедури, застосованої судом. Адвокат Мартиненка каже, що справу спочатку потрібно спрямовувати до Апеляційного суду, який має передати її до Верховного Суду, а вже він – до Антикорупційного суду.

Реакція адвоката Мартиненка Петра Бойка: "ЦПК Шабуніна почав розганятия "зраду" про нібито намагання Мартиненка затягнути час. Але це не просто юридична безграмотність, а  чергова брехня і маніпуляції в інтересах НАБУ".

"Вже були прецеденти, коли після передачі справ до АКС напряму з районних судів це оскаржувалось в суді – і таким чином все затягувалось. Шевченківський райсуд вирішив зробити все за процедурою - і було б дивно, якби сторона захисту намагалась цьому завадити".

Знати більше: Замкнена вертикаль. Що таке Вищий антикорупційний суд і чому його створення бояться політики?

Що відомо про нове керівництво Антикорупційного суду і коли він врешті запрацює

Переісторія:

  • 7 червня 2018 року Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд України.
  • Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.
  • 5 вересня Вищий антикорупційний суд розпочав роботу.
  • 18 вересня Верховна Рада прийняла зміни до закону "Про Вищий антикорупційний суд", який має зменшити навантаження на суд.

Українська правда

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Теми: Антикорупційна прокуратурасудМартиненкоНасіров
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