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"Формула Штайнмайера" станет базой законопроекта, который обсудят публично - Ермак

Суббота, 21 сентября 2019, 19:37
Формула Штайнмайера станет базой законопроекта, который обсудят публично - Ермак

"Формула Штайнмайера" для урегулировании ситуации на Донбассе станет базой для законопроекта, который будет вынесен на публичное обсуждение, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Источник: сообщение Ермака в Facebook.

Детали: По словам Ермака, в пятницу он провел встречу "с активистами" в Офисе президента, где обсудил "формулу Штайнмайера" и ее роль в урегулировании ситуации на Донбассе.

Прямая речь: "Хочу повторить то, что сказал на встрече: ничего не будет решаться без ведома общества. Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение. Формула - это не закон, это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение".

Помощник президента добавил, что в настоящее время работа ведется над прекращением огня на Донбассе.

Узнать больше:

"Формула Зеленского", санкции, путь в НАТО и Донбасс: большое интервью министра Пристайко

За кулисами "формулы Штайнмайера": что она означает и как сделать ее безопасной

Напомним:

  • 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".
  • 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина предлагает провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Тогда же президент подчеркнул, что местные выборы на Донбассе возможны лишь после вывода российских войск и по украинскому законодательству.
  • В ОБСЕ заявили, что Украине стоит использовать так называемый "план Штайнмайера" для исполнения "Минских договоренностей".
  • 18 сентября глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что 2 сентября уже дал согласие на "формулу Штайнмайера" о том, что закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ, а условием выборов на оккупированной части Донбасса является безопасность.
  • Российская сторона заблокировала определение возможной даты дальнейшего разведения сил, как уже произошло в Станице Луганской.
  • 19 сентября российский "Коммерсант" опубликовал редакцию "формулы Штайнмайера", которую так и не подписали в Минске. Согласно ей, закон об "особом статусе" Донбасса вступает в силу в 20:00 в день голосования на внеочередных выборах в ОРДЛО, проведенных по украинскому законодательству.
  • Под Офисом президента Украины провели митинг с призывом к Зеленскому не соглашаться на имплементацию Минских договоренностей по "формуле Штайнмайера".

Темы: ДонбассРосcияМинские соглашенияАндрей Ермак
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