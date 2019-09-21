"Формула Штайнмайера" станет базой законопроекта, который обсудят публично - Ермак

"Формула Штайнмайера" для урегулировании ситуации на Донбассе станет базой для законопроекта, который будет вынесен на публичное обсуждение, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Источник: сообщение Ермака в Facebook.

Детали: По словам Ермака, в пятницу он провел встречу "с активистами" в Офисе президента, где обсудил "формулу Штайнмайера" и ее роль в урегулировании ситуации на Донбассе.

Прямая речь: "Хочу повторить то, что сказал на встрече: ничего не будет решаться без ведома общества. Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение. Формула - это не закон, это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение".

Помощник президента добавил, что в настоящее время работа ведется над прекращением огня на Донбассе.

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