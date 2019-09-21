"Формула Штайнмаєра" стане базою законопроекту, який обговорять публічно - Єрмак

"Формула Штайнмаєра" для врегулюванні ситуації на Донбасі стане базою для законопроекту, який буде винесено на публічне обговорення, заявив помічник президента України Андрій Єрмак.

Джерело: повідомлення Єрмака у Facebook.

Деталі: За словами Єрмака, у п'ятницю він провів зустріч "з активістами" в Офісі президента, де обговорив "формулу Штайнмайєра" та її роль у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Пряма мова: "І хочу повторити те, що сказав на зустрічі: нічого не буде вирішуватися без відома суспільства. Процес імплементації формули має декілька етапів, це не разове рішення. Формула - це не закон, це база, яка ляже в основу законопроекту, за який будуть голосувати і який буде винесено на публічне обговорення".

Помічник президента додав, що наразі робота ведеться над припиненням вогню на Донбасі.



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