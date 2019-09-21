"Формула Штайнмаєра" стане базою законопроекту, який обговорять публічно - Єрмак
"Формула Штайнмаєра" для врегулюванні ситуації на Донбасі стане базою для законопроекту, який буде винесено на публічне обговорення, заявив помічник президента України Андрій Єрмак.
Джерело: повідомлення Єрмака у Facebook.
Деталі: За словами Єрмака, у п'ятницю він провів зустріч "з активістами" в Офісі президента, де обговорив "формулу Штайнмайєра" та її роль у врегулюванні ситуації на Донбасі.
Пряма мова: "І хочу повторити те, що сказав на зустрічі: нічого не буде вирішуватися без відома суспільства. Процес імплементації формули має декілька етапів, це не разове рішення. Формула - це не закон, це база, яка ляже в основу законопроекту, за який будуть голосувати і який буде винесено на публічне обговорення".
Помічник президента додав, що наразі робота ведеться над припиненням вогню на Донбасі.
Знати більше:
"Формула Зеленського", санкції, шлях до НАТО та Донбас: велике інтерв'ю міністра Пристайка
За лаштунками "формули Штайнмаєра": що вона означає та як зробити її безпечною
Нагадаємо:
- 12 вересня президент України Володимир Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".
- 13 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна пропонує провести одночасно вибори по всій території, включаючи окуповану. Тоді ж президент наголосив, що місцеві вибори на Донбасі можливі лише після виведення російських військ і згідно з українським законодавством.
- 14 вересня голова ОБСЄ Мірослав Лайчак заявив, що Україні варто використати так званий "план Штайнмаєра" для виконання "Мінських домовленостей".
- 18 вересня Пристайко повідомив, що 2 вересня він дав згоду на "формулу Штайнмаєра" про те, що закон про особливий статус вступає в дію в попередньому форматі на момент проведення виборів і остаточно набуває чинності після рішення БДІПЛ ОБСЄ, а умовою виборів на окупованій частині Донбасу є безпека.
- Однак тоді ж російська сторона заблокувала визначення можливої дати подальшого розведення сил, як уже сталося у Станиці Луганській.
- 19 вересня російський "Коммерсант" опублікував редакцію "формули Штайнмаєра", яку так і не підписали у Мінську. Згідно з нею, закон про "особливий статус" Донбасу набуває чинності о 20:00 у день голосування на позачергових виборах в ОРДЛО, проведених за українським законодавством.
- Того ж дня під Офісом президента України провели мітинг із закликом до Зеленського не погоджуватися на імплементацію Мінських домовленостей за "формулою Штайнмаєра".