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Аваков остается на посту под "персональную ответственность" Зеленского

Четверг, 29 августа 2019, 19:38
Аваков остается на посту под персональную ответственность Зеленского

Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, "Укринформ"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что министр внутренних дел Арсен Аваков останется на должности на полгода под личную ответственность президента Владимира Зеленского.

Дословно Арахамия: "Мои прогнозы, то есть это уже почти факт: Арсен Борисович временно остается (на должности министра внутренних дел - ред.) под персональную ответственность президента".

Детали: По словам председателя фракции "Слуга народа", причиной отсрочки отставки Авакова является "переходный период". По его мнению, Аваков может удержаться на посту еще на 6 месяцев.

Арахамия подчеркнул, что за это время министр должен полностью обновить состав своих заместителей, которые, в свою очередь, "должны начать работать, приобретать опыт, контролировать это министерство и начать внедрять реформу, которую нам обещали".

Он также считает, что Аваков сам подаст в отставку и добавил, что из-за "переходного периода" на должности министра финансов остается Оксана Маркарова.

По его словам, в первое время министр обороны Степан Полторак будет поддерживать своего преемника Андрея Загороднюка и помогать ему.

Что было раньше: Предполагали, что Аваков с министра внутренних дел может пойти на должность вице-премьер-министра, однако 29 августа на заседании фракции "Слуга народа" депутатам сказали, что Аваков остается министром.

28 августа в Киеве под Офисом президента провели акцию "Аваков - черт" с требованием не назначать Авакова на любую должность в новом правительстве.

Предыстория:

  • Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с 27 февраля 2014 года, хотя некоторые представители общественности не раз требовали его увольнения.
  • До этого он был народным депутатом от "Батькивщины".
  • Впоследствии Аваков представлял "Народный фронт", возглавляет харьковскую областную организацию этой партии.
  • В 2005-2010 годах Аваков возглавлял Харьковскую областную госадминистрацию.

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Темы: АваковЗеленскийМВДКабинет министровАрахамия
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