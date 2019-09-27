Приватбанк, 4 президента и СНБО. Что сделал и почему уходит Александр Данилюк



27 вересня секретар РНБО Олександр Данилюк написав заяву про звільнення.

Розповідаємо про етапи його кар’єри та версії, чому Данилюк йде з посади.

Данилюк-чиновник

Олександр Данилюк співпрацює з владою ще з часів своєї роботи в бізнесі, де займався переважно інвестиційними проектами. Вперше він отримав державну посаду ще 2005 року.

З того часу Данилюк встиг попрацювати з командами чотирьох президентів України:

За часів президентства Віктора Ющенка – радник з економічних питань прем’єр-міністра Юрія Єханурова (2005-2006 роки).

Про роботу в цей період відомо небагато, співрозмовники УП в урядових колах розповідають, що Данилюк був одним з тих, хто вів приватизацію "Криворіжсталі".

За Віктора Януковича – позаштатний радник президента (2010-2013 роки), керівник координаційного центра з впровадження реформ, покращення інвестиційного клімату і відносин з Міжнародним валютним фондом.

Влітку 2010 року була підписана нова програма співробітництва з МВФ, яка втім була виконана ледь на третину, оскільки уряд Миколи Азарова не йшов на поступки фонду в питаннях запровадження ринкових цін на газ для населення.

Через небажання влади реально реформувати економіку багато напрацювань центру, очолюваного Данилюком, залишилися нереалізованими.

Після Майдану ввійшов до команди Петра Порошенка, де спочатку став представником голови держави в Кабміні Арсенія Яценюка (в липні 2014 року), а потім – заступником голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна (2015-2016 роки).

При Порошенку займався економічними питаннями та розвитком антикорупційної вертикалі. Після звільнення прем’єра Яценюка, був призначений міністром фінансів (2016-2018) в уряд Володимира Гройсмана, з яким часто публічно конфліктував, що зрештою завершилося відставкою.

Данилюк та Приватбанк

У 2016 році під час своєї роботи у Мінфіні був одним із творців найрезонанснішої події банківського сектору останніх років – націоналізації Приватбанка. Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Саме Данилюк із тодішньою главою Нацбанку Валерією Гонтаревою у грудні 2016 року повідомляли, що один із ключових активів олігарха Ігоря Коломойського став державним.

Коломойський вважає націоналізацію Приватбанка незаконною та вимагає відшкодування 2 мільярди доларів. Судові суперечки щодо Привату ведуться як в українських так і в міжнародних судах.

Спроби Коломойського повернути Приватбанк Данилюк називає загрозою для національної безпеки країни та наполягає, що рішення про приватизацію було правильним.

Свого часу Данилюка навіть називали серед кандидатів на посаду прем'єра Прес-служба РНБО

Данилюк та Зеленський

Данилюк почав співпрацювати з командою Зеленського на початку 2019 року. Перша зустріч відбулася за місяць до першого туру виборів.

Під час президентських перегонів Данилюка називали потенційним кандидатом на главу Міністерства закордонних справ, хоча сам політик відмовлявся коментувати можливе призначення.



Коли на Банковій шукали кадри у новий Кабмін, джерела УП називали Данилюка одним із кандидатів на очільника уряду.

Поява Данилюка у команді Зеленського через його хорошу репутацію стала позитивним сигналом для дипломатів та міжнародних організацій.

Завдяки цьому команді Зеленського в тому числі вдалося організувати низку зустрічей із активістами, представниками МВФ, американським послом та міжнародними бізнес-асоціаціями.

Данилюк був присутній на перших зустрічах Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном та спецпредставником Держдепу Куртом Волкером.

В інтерв’ю "Українській правді" Данилюк розповідав,що саме він організував візит до Макрона. Хоча в Офісі президента УП розповідали іншу версію – зустріч вийшло організувати завдяки Бернару Анрі Леві, що знайомий із французським президентом.

У перші дні президентства Зеленський призначив Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Вже за тиждень новопризначений секретар РНБО звинуватив попередників у тому, що із ситуативної кімнати зникли монітори і сервери із секретною інформацією.

Прес-секретар Петра Порошенка відповів, що техніка була орендована і потім повернута власнику, а конфіденційної інформації на серверах не було.

Версії відставки

Наразі лунає декілька основних версій причин відставки секретаря РНБО:

Конфлікт з головою Офіса президента Андрієм Богданом

Цю версію озвучують співрозмовники УП в оточенні самого Данилюка. Мовляв, він не зміг змиритися з методами управління "в стилі Богдана".



Натомість, джерела на Банковій причину складних стосунків пояснює невизначеністю самого Данилюка:

"Абсолютно пуста людина, яка займається всім, але нічого не доводить до кінця...То він хотів бути головою АП, то міністром МВС, то головою СБУ".

Незадоволення Зеленського роботою Данилюка

Співрозмовник УП в Офісі президента розповідає, що президент особисто викреслив Олександра Данилюка зі складу офіційної делегації до США.

Співробітник в ОП: "Він деструктивний, неефективний, не показав результату з моменту призначення. У команді це швидко зрозуміли".

Конфлікт з Ігорем Коломойським

Реальний рівень впливу Ігоря Коломойського на президента Володимира Зеленського все ще залишається дискусійним, однак симптоматично, що заява про відставку Данилюка з’явилася після його суперечки з олігархом щодо націоналізації "Приватбанку" в ефірі одного з телеканалів.

Враховуючи, що Богдан до роботи на Банковій був юристом Коломойського, причиною заяви для звільнення може слугувати як конфлікт з головою ОПУ чи олігархом, так і сукупність перших двох версій.

Призначення Данилюка послом України в США

Чутки про це ходили раніше і не знайшли підтвердження.

Той факт, що заява про відставку була написана до поїздки у Нью-Йорк, також свідчить не на користь цієї версії.

Співрозмовник УП на Банковій так комментує можливість призначення Данилюка: "Нам треба налагодити стосунки з американцями, а Данилюк буде послом Данилюка, а не України".

Джерело, що контактує з учасниками конфлікту:

"Він прийшов до Зеленського, щоб отримати посаду прем'єра. Він її не отримав. Якщо його й призначать послом, то не у топ-країну, щоб не нашкодив."



