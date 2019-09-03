Разумков открыл вторую сессию новой Рады. Зеленский в зале

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Вторник, 3 сентября 2019, 10:16
"Честно"

Глава Верховной Рады 9 созыва Дмитрий Разумков открыл вторую сессию действующего парламента.

На нем зарегистрировались 393 народных депутата.

В сессионном зале присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и другие члены правительства.

В начале заседания приняли присягу Сергей Ларин (ОПЗЖ), зарегистрированный народным депутатом 21 августа, а также Анатолий Остапенко, Татьяна Цыба. Иван Калаур, Юлия Гришина и Ольга Руденко ("Слуга народа"), зарегистрированные Центризбиркомом как нардепы 2 сентября.

Они сразу присоединились к фракциям своих партий.

Кроме того, во фракцию "Голос" вошли депутаты Галина Васильченко, Инна Совсун и Ольга Степанишина.

Ожидается, что 3 сентября депутаты отменят депутатскую неприкосновенность. Для таких изменений в Конституцию нужно не менее 300 голосов.

В первом чтении соответствующий законопроект приняли на первой сессии нового парламента в ночь на 30 августа.

Первая сессия длилась один день с ночью – более 15 часов. На ней были назначены члены Кабинета министров, глава Службы безопасности Украины и генеральный прокурор.

3 сентября планируют направить в Конституционный суд 7 законопроектов президента об изменениях в Основной закон.

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Предыстория:

  • Верховная Рада на заседании 29 августа в первом чтении поддержала законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. В проекте предлагается убрать из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия Верховной Рады их нельзя привлечь к уголовной ответственности.
  • Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять поданный президентом как неотложный законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов.
  • Для того, чтобы принять изменения в Конституцию в целом, депутатам нужно будет минимум 300 голосов. Второе чтение законопроекта возможно на следующей после первого чтения сессии парламента.
  • Вторая по численности депутатская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" не будет голосовать за закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
  • Если закон примут окончательно, неприкосновенность должна быть отменена с 1 января 2020 года.
  • Законопроект №7203 был внесен еще во время работы 8 созыва Верховной Рады. Он прошел одно голосование и был направлен в Конституционный суд.

УП, дополнено

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Темы: Верховная Рада


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