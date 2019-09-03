Разумков открыл вторую сессию новой Рады. Зеленский в зале
Глава Верховной Рады 9 созыва Дмитрий Разумков открыл вторую сессию действующего парламента.
На нем зарегистрировались 393 народных депутата.
Парламент готується до початку нового засідання.#рада9 pic.twitter.com/SinzuNpRT4— ЧЕСНО (@chesno_movement) September 3, 2019
В сессионном зале присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и другие члены правительства.
Президент Зеленський знову присутній на засіданні Ради. Як і прем'єр Гончарук зі своїм урядом.— Схеми (@cxemu) September 3, 2019
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В начале заседания приняли присягу Сергей Ларин (ОПЗЖ), зарегистрированный народным депутатом 21 августа, а также Анатолий Остапенко, Татьяна Цыба. Иван Калаур, Юлия Гришина и Ольга Руденко ("Слуга народа"), зарегистрированные Центризбиркомом как нардепы 2 сентября.
Они сразу присоединились к фракциям своих партий.
Кроме того, во фракцию "Голос" вошли депутаты Галина Васильченко, Инна Совсун и Ольга Степанишина.
Ожидается, что 3 сентября депутаты отменят депутатскую неприкосновенность. Для таких изменений в Конституцию нужно не менее 300 голосов.
В первом чтении соответствующий законопроект приняли на первой сессии нового парламента в ночь на 30 августа.
Первая сессия длилась один день с ночью – более 15 часов. На ней были назначены члены Кабинета министров, глава Службы безопасности Украины и генеральный прокурор.
3 сентября планируют направить в Конституционный суд 7 законопроектов президента об изменениях в Основной закон.
Знать больше 17 лет обещаний: FAQ о депутатской неприкосновенности
Предыстория:
- Верховная Рада на заседании 29 августа в первом чтении поддержала законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. В проекте предлагается убрать из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия Верховной Рады их нельзя привлечь к уголовной ответственности.
- Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять поданный президентом как неотложный законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов.
- Для того, чтобы принять изменения в Конституцию в целом, депутатам нужно будет минимум 300 голосов. Второе чтение законопроекта возможно на следующей после первого чтения сессии парламента.
- Вторая по численности депутатская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" не будет голосовать за закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
- Если закон примут окончательно, неприкосновенность должна быть отменена с 1 января 2020 года.
- Законопроект №7203 был внесен еще во время работы 8 созыва Верховной Рады. Он прошел одно голосование и был направлен в Конституционный суд.