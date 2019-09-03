Синоптики предупредили об ухудшении погоды

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

В нескольких областях Украины 3 сентября ожидается ухудшение погодных условий.

Детали: По сообщению Укргидрометцентра, в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.