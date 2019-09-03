Синоптики предупредили об ухудшении погоды

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Вторник, 3 сентября 2019, 10:30

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

В нескольких областях Украины 3 сентября ожидается ухудшение погодных условий.

Детали: По сообщению Укргидрометцентра, в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Украинская правда

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