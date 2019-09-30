Сенаторы США требуют расследовать связи Хиллари Клинтон с Украиной

Председатели двух комитетов в Конгрессе США Чак Грассли и Рон Джонсон потребовали от министра юстиции и генпрокурора Уильяма Барра расследовать связи между украинскими властями и штабом демократа Хиллари Клинтон во время президентских выборов 2016 года.

Источник: Politico

Текст письма: "Минюст еще не проинформировал Конгресс и американскую общественность о том, начал ли он расследование связей и координации между украинским правительством и лицами, связанными с предвыборным штабом Хиллари Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии.

Не следует игнорировать попытки Украины при поддержке американской политической партии вмешаться в выборы 2016 года".

Детали: Письмо, датированное 27 сентября, обнародовано в понедельник 30 сентября.

Республиканец Грассли возглавляет юридический комитет, республиканец Джонсон управляет комитетом по национальной безопасности и правительственным делам в Сенате Конгресса США.

По их мнению, факт помощи со стороны иностранного государства в 2016 году не был тщательно рассмотрен.

Сенаторы попросили Барра ответить на вопрос, проводится ли соответствующее расследование, и объяснить причину, если это не так.

Что было ранее: Администрация президента США Дональда Трампа начала изучать записи электронной почты десятков нынешних и бывших высших должностных лиц Госдепа, из которых направлялись письма в частную почту бывшего госсекретаря и соперника Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Таким образом Госдеп возрождает "политически токсическое дело, затмившее выборы 2016 года".

Предыстория:

24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб на нарушения в ходе телефонного звонка Трампа с Зеленским.

Анонимный осведомитель обвинил Трампа в том, что он отказал в помощи Украине, чтобы заставить украинские власти расследовать обстоятельства, которые, как надеялся Трамп, могли бы нанести политический ущерб бывшему вице-президенту и главному сопернику Трампа на выборах-2020 Джо Байдену.

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