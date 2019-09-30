Сенатори США вимагають розслідування зв'язків Хіларі Клінтон з Україною
Голови двох комітетів у Конгресі США Чак Ґраслі та Рон Джонсон вимагають від міністра юстиції та генпрокурора Вільяма Барра розслідувати зв'язки між українською владою і штабом демократки Хіларі Клінтон під час президентських виборів 2016 року.
Джерело: Politico
Текст листа: "Мін'юст іще не поінформував Конгрес і американську громадськість про те, чи почав він розслідування зв'язків і координації між українським урядом та особами, пов'язаними з передвиборчим штабом Хіларі Клінтон або Національним комітетом Демократичної партії.
Не слід ігнорувати спроби України за підтримки американської політичної партії втрутитися у вибори 2016 року".
Деталі: Лист, датований 27 вересня, оприлюднили в понеділок 30 вересня.
Республіканець Ґраслі очолює юридичний комітет, республіканець Джонсон управляє комітетом із питань національної безпеки й урядових справ у Сенаті Конгресу США.
На їхню думку, факт допомоги з боку іноземної держави в 2016 році був розглянутий не достатньо детально.
Сенатори попросили Барра дати відповідь, чи триває відповідне розслідування, і пояснити причину, якщо це не так.
Що було раніше: 30 вересня Адміністрація президента США Дональда Трампа почала вивчати записи електронної пошти десятків нинішніх та колишніх вищих посадових осіб Держдепу, з яких надсилалися листи на приватну пошту колишнього держсекретаря і суперника Трампа на виборах Хіларі Клінтон.
У такий спосіб Держдеп відроджує "політично токсичну справу, яка затьмарила вибори 2016 року".
Передісторія:
- 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
- Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
- 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб на порушення під час телефонного дзвінка Трампа з Зеленським.
- У телефонній розмові Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування діяльності сина Джо Байдена Данкана Хантера в Україні, який входив до складу наглядової ради газової компанії Burisma, причетної до корупційних схем.
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