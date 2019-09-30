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Сенатори США вимагають розслідування зв'язків Хіларі Клінтон з Україною

Понеділок, 30 вересня 2019, 22:24
Сенатори США вимагають розслідування зв'язків Хіларі Клінтон з Україною

Голови двох комітетів у Конгресі США Чак Ґраслі та Рон Джонсон вимагають від міністра юстиції та генпрокурора Вільяма Барра розслідувати зв'язки між українською владою і штабом демократки Хіларі Клінтон під час президентських виборів 2016 року.

Джерело: Politico

Текст листа: "Мін'юст іще не поінформував Конгрес і американську громадськість про те, чи почав він розслідування зв'язків і координації між українським урядом та особами, пов'язаними з передвиборчим штабом Хіларі Клінтон або Національним комітетом Демократичної партії.

Не слід ігнорувати спроби України за підтримки американської політичної партії втрутитися у вибори 2016 року".

Деталі: Лист, датований 27 вересня, оприлюднили в понеділок 30 вересня.

Республіканець Ґраслі очолює юридичний комітет, республіканець Джонсон управляє комітетом із питань національної безпеки й урядових справ у Сенаті Конгресу США.

На їхню думку, факт допомоги з боку іноземної держави в 2016 році був розглянутий не достатньо детально.

Сенатори попросили Барра дати відповідь, чи триває відповідне розслідування, і пояснити причину, якщо це не так.

Що було раніше: 30 вересня Адміністрація президента США Дональда Трампа почала вивчати записи електронної пошти десятків нинішніх та колишніх вищих посадових осіб Держдепу, з яких надсилалися листи на приватну пошту колишнього держсекретаря і суперника Трампа на виборах Хіларі Клінтон.

У такий спосіб Держдеп відроджує "політично токсичну справу, яка затьмарила вибори 2016 року".

Передісторія:

  • 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
  • Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
  • 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб на порушення під час телефонного дзвінка Трампа з Зеленським.
  • У телефонній розмові Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування діяльності сина Джо Байдена Данкана Хантера в Україні, який входив до складу наглядової ради газової компанії Burisma, причетної до корупційних схем.

Знати більше: Електронні листи не горять. Тимошенко, Пінчук і Янукович у пошті Хіларі Клінтон

Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу

Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа 

Українська правда

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Теми: КлінтонУкраїнавибори
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