Дернул нацгвардейца за шлем: Участнику протестов в Москве дали три года колонии

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Тверской районный суд Москвы дал три года заключения в колонии общего режима фигуранту "московского дела" Кириллу Жукову, который дернул за шлем нацгвардейца.

Детали: Тверской районный суд Москвы огласил приговор фигуранту "московского дела" Кириллу Жукову, обвиняемому в применении насилия к представителю власти во время акции 27 июля.

Судья Марина Сизинцева приговорила его к трем годам колонии общего режима.

По версии обвинения, он дернул за шлем нацгвардейца, чем причинил ему физическую боль. Жуков вину не признал.

Прямая речь судьи Сизинцевой: "Подсудимый может и должен нести ответственность, — заявила Сизинцева и добавила, что отягчающих обстоятельств нет. — Исправление возможно только с реальным лишением свободы".

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