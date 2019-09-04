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Дернул нацгвардейца за шлем: Участнику протестов в Москве дали три года колонии

Среда, 4 сентября 2019, 14:09

Источник: Медиазона

Тверской районный суд Москвы дал три года заключения в колонии общего режима фигуранту "московского дела" Кириллу Жукову, который дернул за шлем нацгвардейца.

Детали: Тверской районный суд Москвы огласил приговор фигуранту "московского дела" Кириллу Жукову, обвиняемому в применении насилия к представителю власти во время акции 27 июля.

Судья Марина Сизинцева приговорила его к трем годам колонии общего режима.

По версии обвинения, он дернул за шлем нацгвардейца, чем причинил ему физическую боль. Жуков вину не признал.

Прямая речь судьи Сизинцевой: "Подсудимый может и должен нести ответственность, — заявила Сизинцева и добавила, что отягчающих обстоятельств нет. — Исправление возможно только с реальным лишением свободы".

Предыстория: 

  • Участника акции за честные выборы, которая проходила 27 июля в Москве, Данила Беглеца приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии.
  • Во время акции протеста 27 июля Беглец толкнул сотрудника Росгвардии. Ему предъявили обвинения в "массовых беспорядках", однако позднее переквалифицировали дело. 
  • 3 сентября суд вынес приговор еще одному фигуранту дела о "массовых беспорядках" Ивану Подкопаеву — он получил 3 года лишения свободы.
  • Фигуранту "московского дела" Владиславу Синице дали 5 лет колонии за твит, в котором он, якобы, призывал к насилию над детьми полицейских.
  • Всего по делу о "массовых беспорядках" в России 27 июля проходили 15 человек, однако 3 сентября Следственный комитет снял обвинения с четырех фигурантов. 
  • Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордумупроходят в Москве с 14 июля.
  • На акции 3 августа было задержано более тысячи человек.
  • 27 июля полиция применила против протестующих дубинки. Там также были задержаны более тысячи человек.
  • Также сообщалось, что из-за участия в митинге супругов в России хотят лишить родительских прав.

Темы: Росcияакциисуд
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