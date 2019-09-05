Зеленский: Поможем, чтобы Антикорсуд наказал именно топ-чиновников

Источник: выступление президента Владимира Зеленского на запуске работы Высшего антикоррупционного суда

Президент Владимир Зеленский обещает, что поможет Высшему антикоррупционному суду, который начал работу 5 сентября, избавиться от дел мелких чиновников и работать над привлечением к ответственности действительно больших коррупционеров.

Прямая речь: "Хочу вас поздравить, уважаемые судьи, дорогие украинцы, уважаемая председатель суда. Наконец в Украине заработал Антикоррупционный суд".

Фото СОНИ лукашовой, УП

"Понимаю, что сейчас есть проблемы. Проблемы, которые мы еще не успели решить. Это вопрос с границами подсудности. Ранее некто – не станем вспоминать фамилии – на законодательном уровне постарался, чтобы всю вашу работу можно было завалить тысячами мелких дел.

Кто-то очень хотел, чтобы вы занимались такими трудами, что какой-то сельский председатель, как-то не так потратил 200 гривен. И таких дел очень много. Это все делалось, чтобы громкие дела топ-коррупционеров оставались в тени, в долгом ящике".

"Мы будем вам помогать, чтобы все громкие – я знаю, что вы ожидаете более 200 громких дел с хищением, со страшными действиями коррупционеров, топ-чиновников, – мы поможем, чтобы вы свободно рассматривали эти дела, и чтобы все эти люди были действительно наказаны".

Детали: Зеленский заверил, что его команда уже работает над решением этого вопроса, чтобы ВАКС притягивал к ответственности именно топ-коррупционеров.

Он также обратился к председателю своего офиса Андрею Богдану с шуткой, что, мол, Офис президента не может переехать с Банковой, а Антикоррупционный суд смог за 1 месяц сделать ремонт и въехать в свое здание.

Зеленский назвал символичным то, что ВАКС находится именно на проспекте Победы, потому что он во время предвыборной кампании обещал "не бороться, а именно победить коррупцию".

Президент отметил, что не может ставить задачи судьям, но добавил, что миссия ВАКС проста: "коррупционер наказан – государство и инвестор – защищены".

Узнать больше Начало работы Антикорсуда: как выйти из возможного коллапса с тысячами дел

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