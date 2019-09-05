Зеленский: Поможем, чтобы Антикорсуд наказал именно топ-чиновников
Источник: выступление президента Владимира Зеленского на запуске работы Высшего антикоррупционного суда
Президент Владимир Зеленский обещает, что поможет Высшему антикоррупционному суду, который начал работу 5 сентября, избавиться от дел мелких чиновников и работать над привлечением к ответственности действительно больших коррупционеров.
Прямая речь: "Хочу вас поздравить, уважаемые судьи, дорогие украинцы, уважаемая председатель суда. Наконец в Украине заработал Антикоррупционный суд".
"Понимаю, что сейчас есть проблемы. Проблемы, которые мы еще не успели решить. Это вопрос с границами подсудности. Ранее некто – не станем вспоминать фамилии – на законодательном уровне постарался, чтобы всю вашу работу можно было завалить тысячами мелких дел.
Кто-то очень хотел, чтобы вы занимались такими трудами, что какой-то сельский председатель, как-то не так потратил 200 гривен. И таких дел очень много. Это все делалось, чтобы громкие дела топ-коррупционеров оставались в тени, в долгом ящике".
"Мы будем вам помогать, чтобы все громкие – я знаю, что вы ожидаете более 200 громких дел с хищением, со страшными действиями коррупционеров, топ-чиновников, – мы поможем, чтобы вы свободно рассматривали эти дела, и чтобы все эти люди были действительно наказаны".
Детали: Зеленский заверил, что его команда уже работает над решением этого вопроса, чтобы ВАКС притягивал к ответственности именно топ-коррупционеров.
Он также обратился к председателю своего офиса Андрею Богдану с шуткой, что, мол, Офис президента не может переехать с Банковой, а Антикоррупционный суд смог за 1 месяц сделать ремонт и въехать в свое здание.
Зеленский назвал символичным то, что ВАКС находится именно на проспекте Победы, потому что он во время предвыборной кампании обещал "не бороться, а именно победить коррупцию".
Президент отметил, что не может ставить задачи судьям, но добавил, что миссия ВАКС проста: "коррупционер наказан – государство и инвестор – защищены".
Узнать больше Начало работы Антикорсуда: как выйти из возможного коллапса с тысячами дел
Предыстория:
- 5 сентября председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Тарасевич объявила о начале работы суда.
- В июне 2018 года Верховная Рада приняларешения о создании Антикоррупционного суда.
- 6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов в Высший антикоррупционный суд, в частности это: 22 судьи, 13 адвокатов и 4 ученых. 27 судей будут работать судьями Высшего антикоррупционного суда, еще 12 – судьями апелляционной палаты.
- Общественный совет добропорядочности обнаружил в перечне победителей конкурса ВККС16 человек, которых ранее признали недобросовестными, в частности племянника одиозного Сергея Кивалова – Сергея Могилу.
- 11 апреля президент Петр Порошенко назначил38 судей Высшего антикоррупционного суда Украины – и они приняли присягу.
- В начале мая Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы новосозданного суда 5 сентября 2019 года.
- В начале июля Фонд государственного имущества Украины передал Антикоррупционному суду помещение на проспекте Победы, 41, в Киеве.