Источник: Интерфакс-Украина

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что Соломенский райсуд Киева дал разрешение на задержание подозреваемого по делу "Роттердам+" экс-руководителя Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка.

Прямая речь: "Суд дал разрешение на его задержание".

Детали: Сытник уточнил, что когда речь идет о международном розыске, то отдельно ставится вопрос о задержании и отдельно – об аресте. Сейчас есть решение суда о задержании, и это решение как раз необходимо для запуска процедуры международного розыска.

По словам директора НАБУ, сейчас Вовк находится за границей.

Когда будет решение об аресте Вовка, Сытник не сказал, отметив, что это зависит от суда.

Что было раньше: 20 августа Соломенский суд отказал в аресте экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, подозреваемого по так называемому делу "Роттердам +".

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