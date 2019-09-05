Дело "Роттердам+": Вовк говорит, что не видел решения относительно его задержания
Источник: комментарий экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка УП
Подозреваемый по делу "Роттердам+" экс-руководитель Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявляет, что еще не видел постановления суда о разрешении на его задержание.
Прямая речь: "Мы до сих пор не получили решение суда. После получения и изучения – приму решение о дальнейшей защите".
"НАБУ / САП не способны на открытый конкурентный процесс, потому что они в нем "в сухую" проигрывают нам. Именно поэтому НАБУ обращаются в суд после своего разгромного проигрыша и "в тихую" и без юридических оппонентов получают нужные себе решения без приглашения стороны защиты. И занимаются сливами в СМИ".
Детали: По словам Вовка, дело в отношении него не имеет судебной перспективы "из-за отсутствия доказательств".
Вовк также добавил, что сейчас он находится не в США, не в Лондоне, Франции или в Брюсселе.
Что было раньше: 5 сентября директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Соломенский райсуд Киева дал разрешение на задержание подозреваемого по делу "Роттердам+" экс-руководителя НКРЭКУ Дмитрия Вовка.
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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну
История вопроса:
- Дмитрий Вовк возглавлял НКРЭКУ с 30 декабря 2014 по 30 мая 2018 года.
- В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
- Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
- Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
- 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, Вовку и Владимиру Бутовскому, который был начальником отдела управления энергорынка Нацкомиссии.
- Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".
- Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.
- НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.
- 20 августа Соломенский суд отказал в аресте экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, подозреваемого по так называемому делу "Роттердам +".
- Вовк назвал дело "Роттердам +" "раскрученным медийно-юридическим пузырем и заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег. От также заявил, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.
- 21 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что Дмитрий Вовк объявлен в международный розыск.
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