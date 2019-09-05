Дело "Роттердам+": Вовк говорит, что не видел решения относительно его задержания

Источник: комментарий экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка УП

Подозреваемый по делу "Роттердам+" экс-руководитель Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявляет, что еще не видел постановления суда о разрешении на его задержание.

Прямая речь: "Мы до сих пор не получили решение суда. После получения и изучения – приму решение о дальнейшей защите".

"НАБУ / САП не способны на открытый конкурентный процесс, потому что они в нем "в сухую" проигрывают нам. Именно поэтому НАБУ обращаются в суд после своего разгромного проигрыша и "в тихую" и без юридических оппонентов получают нужные себе решения без приглашения стороны защиты. И занимаются сливами в СМИ".

Детали: По словам Вовка, дело в отношении него не имеет судебной перспективы "из-за отсутствия доказательств".

Вовк также добавил, что сейчас он находится не в США, не в Лондоне, Франции или в Брюсселе.

Что было раньше: 5 сентября директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Соломенский райсуд Киева дал разрешение на задержание подозреваемого по делу "Роттердам+" экс-руководителя НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

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