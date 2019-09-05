"Нацкорпус" под судом требовал не освобождатьЦемаха

Источник: YouTube-канал Нацкорпуса, пресс-служба Нацкорпуса

Представители "Национального корпуса" устроили акцию протеста под Соломенским апелляционным судом из-за освобождения из-под стражи Владимира Цемаха, который является свидетелем по делу катастрофы малайзийского рейса MH17 на Донбассе.

Дословно из сообщения пресс-службы Нацкорпуса: "Цемах - подозреваемый в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3. Он не только участвовал в уничтожении гражданского самолёта, но и командовал боевиками, которые убивали украинских военных. Поэтому его освобождение - свидетельство продажности и прогнилости украинской судебной системы!"

Детали: Протестующие требовали оставить Цемаха под стражей, исключить его из списков на обмен пленными с РФ и наказать судей, которые принимали решение о его освобождении. Националисты ожидают также четкой позиции от президента Владимира Зеленского по ситуации "со сдачей национальных интересов в переговорах с Путиным". В конце акции они зажгли файеры.

Что было раньше: Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемах, который может свидетельствовать в деле сбивания малазийского самолета МН-17.

Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

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