"Нацкорпус" под судом требовал не освобождатьЦемаха
Источник: YouTube-канал Нацкорпуса, пресс-служба Нацкорпуса
Представители "Национального корпуса" устроили акцию протеста под Соломенским апелляционным судом из-за освобождения из-под стражи Владимира Цемаха, который является свидетелем по делу катастрофы малайзийского рейса MH17 на Донбассе.
Дословно из сообщения пресс-службы Нацкорпуса: "Цемах - подозреваемый в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3. Он не только участвовал в уничтожении гражданского самолёта, но и командовал боевиками, которые убивали украинских военных. Поэтому его освобождение - свидетельство продажности и прогнилости украинской судебной системы!"
Детали: Протестующие требовали оставить Цемаха под стражей, исключить его из списков на обмен пленными с РФ и наказать судей, которые принимали решение о его освобождении. Националисты ожидают также четкой позиции от президента Владимира Зеленского по ситуации "со сдачей национальных интересов в переговорах с Путиным". В конце акции они зажгли файеры.
Что было раньше: Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемах, который может свидетельствовать в деле сбивания малазийского самолета МН-17.
Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.
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История вопроса:
- 4 июля СМИ сообщили, что украинские правоохранители задержали Владимира Цемаха на оккупированной Донетчине и вывезли на подконтрольную территорию
- Служба безопасности и военные не комментировали информацию.
- Родственники Цемаха предполагали, что его задержание связано с делом сбитого малайзийского самолета МН-17. В 2014 году, Цемах руководил так называемой "противовоздушной обороной" в районе, где сбили самолет.
- Впоследствии, во время заседания суда, прокурор по делу Цемаха сказал, что боевик может дать показания по делу МН-17.
- В конце июня его арестовали на два месяца. Недавно боевику продлили меру пресечения.
- В то же время, в конце августа стало известно, что Россия якобы требует выдать Цемаха в обмен на российских заключенных, и именно из-за этого требования обмен затягивается.
- Нидерланды, которые также расследуют дело МН-17, попросили Киев не отдавать боевика. Кроме того, нидерландские следователи заявили, что хотят допросить Цемаха, пока он в Украине и доступен для них.
- Журналисты нашли архивное видео, на котором Цемах, вероятно, признается в причастности к трагедии с "Боингом".