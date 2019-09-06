Суд назначил Сытнику штраф за отдых в Ровенской области
Источник: Комментарий УП адвоката Артема Сытника Владислава Кичи
Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф.
Прямая речь: "Да, действительно было решение, было провозглашено. Решение вступило в законную силу, я пишу апелляцию. 10 дней дается срок на подачу апелляции".
Детали: Директора НАБУ Артема Сытника признали виновным и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3400 грн).
Что было раньше: Генпрокуратурой в отношении Сытника были составлены админпротоколы касательно его отдыха в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник якобы не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 000 гривен.
История вопроса:
- 12 июля ГПУ сообщила, что полицейский зачитал Сытнику админпротокол о коррупции прямо на трассе под Полтавой, поскольку последний "спрятался" в командировку в Харьков и в очередной раз не явился на вызов в полицию.
- У Луценко отметили, что теперь все необходимые действия завершены и дело против главы НАБУ пошло в суд.
- Сытник назвал врученный ему админпротокол необоснованным. Он также заявил, что сомневается в беспристрастности судьи, который рассматривает дело о якобы получении им коррупционного подарка.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua