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Пять партий, прошедших в Верховную Раду, получат полмиллиарда из бюджета

Пятница, 6 сентября 2019, 18:08

Пять политических партий, набравших достаточно голосов для прохождения в парламент на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019, получат из госбюджета возмещение своих расходов на сумму 467 млн ​​327,7 тыс. грн

Источник: пресс-служба ЦИК

Дословно: "... утвержден объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731110 "Возмещение расходов политическим партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины" в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 467 млн ​​327,7 тыс . грн."

Детали: Согласно закону "О политических партиях в Украине" политсилам возмещаются их расходы на ведение предвыборной агитации. Главным распорядителем этих средств является ЦИК.

Как сообщает Гражданская сеть "ОПОРА" Слуга Народу получит 114 млн 640,3 тыс. грн., Голос - 105 млн 669,6 тыс. грн., Европейская Солидарность - 99 млн 494,2 тыс. грн., Батькивщина - 87 млн  ​214 3 тыс. грн., Оппозиционная Платформа За Жизнь - 60 млн 309,4 тыс. грн.

Также ЦИК утвердила собственный план по объему расходов на проведение выборов народных депутатов на 2020 год в сумме 95 млн 522 тыс. грн. Эти средства будут использованы в случае переизбрания депутатов в одномандатных округах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: бюджетпартииЦИК
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