США: Сдерживание российской агрессии является ключевой задачей НАТО

Сдерживание России в условиях продолжающейся агрессии в Украине является ключевой задачей по развитию оборонных возможностей для Соединенных Штатов и европейских союзников.

Об этом заявила во время телефонной пресс конференции чиновник Департамента обороны США накануне визита в Париж 7 сентября секретаря по вопросам обороны Соединенных Штатов Марка Эспера, сообщает Укринформ.

"Конечно, продолжающаяся агрессия в Украине продолжает быть ключевым аспектом наших дискуссий. И мы будем продолжать обсуждать на двусторонних уровнях, а также на уровне Альянса, как мы можем привлечь Россию к лучшему поведению", - заявила представитель правительства США.

Она отметила, что активность России в регионе является приоритетом для Департамента обороны США, которые заинтересованы в усилении оборонительных возможностей союзников, в частности, по сдерживанию дальнейшей российской агрессии.

Напомним: