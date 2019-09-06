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США: Стримування російської агресії є ключовим завданням НАТО

П'ятниця, 6 вересня 2019, 19:31

Стримування Росії в умовах триваючої агресії в Україні є ключовим завданням із розвитку оборонних спроможностей для Сполучених Штатів і європейських союзників.

Про це заявила під час телефонної пресконференції високопосадовець Департаменту оборони США напередодні візиту до Парижа 7 вересня секретаря з питань оборони Сполучених Штатів Марка Еспера, повідомляє Укрінформ.

"Звичайно, триваюча агресія в Україні продовжує бути ключовим аспектом наших дискусій. І ми продовжуватимемо обговорювати на двосторонніх рівнях, а також на рівні Альянсу, як ми можемо заохотити Росію до кращої поведінки", - заявила представник уряду США.

Вона наголосила, що активність Росії у регіоні є пріоритетом для Департаменту оборони Сполучених Штатів, які зацікавлені у посиленні оборонних можливостей союзників, зокрема, щодо стримування подальшої російської агресії.

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Теми: НАТОРосія
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