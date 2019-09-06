Профильный комитет рекомендовал Раде принять закон об импичменте
Источник: Верховная Рада
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом четыре законопроекта.
Детали: Кроме законопроекта об импичменте, речь идет о проектах закона о перезагрузке власти, закона о совершенствовании нормирования в строительстве, закона о совершенствовании порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
Все законопроекты президент Владимир Зеленский определил как неотложные.
Законопроекты поддержало абсолютное большинство членов Комитета.
Что этому предшествовало: Зеленский внес в парламент законопроект об особой процедуре устранения президента Украины с поста.
30 августа Верховная Рада опубликовала текст законопроекта. Согласно проекту, нардепы могут отстранить президента "исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления".
Предыстория:
- 6 июня народные депутаты приняли законопроект "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады", в котором были предусмотрены положения о введении процедуры импичмента.
- 12 июня закон был направлен Зеленскому. Президент в течение более двух месяцев закон не подписывал.
- 3 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал Зеленского ответить относительно закона о временных следственных комиссиях, поскольку для этого истекли се сроки.
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