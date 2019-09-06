Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Профильный комитет рекомендовал Раде принять закон об импичменте

Пятница, 6 сентября 2019, 22:19
Профильный комитет рекомендовал Раде принять закон об импичменте

Источник: Верховная Рада

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом четыре законопроекта.

Детали: Кроме законопроекта об импичменте, речь идет о проектах закона о перезагрузке власти, закона о совершенствовании нормирования в строительстве, закона о совершенствовании порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Все законопроекты президент Владимир Зеленский определил как неотложные.

Законопроекты поддержало абсолютное большинство членов Комитета.

 

Что этому предшествовало: Зеленский внес в парламент законопроект об особой процедуре устранения президента Украины с поста.

30 августа Верховная Рада опубликовала текст законопроекта. Согласно проекту, нардепы могут отстранить президента "исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления".

Предыстория:

  • 6 июня народные депутаты приняли законопроект "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады", в котором были предусмотрены положения о введении процедуры импичмента. 
  • 12 июня закон был направлен Зеленскому. Президент в течение более двух месяцев закон не подписывал. 
  • 3 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал Зеленского ответить относительно закона о временных следственных комиссиях, поскольку для этого истекли се сроки.

Украинская правда
Темы: Верховная Радаимпичментзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Верховная Рада
В Украине появится государственный реестр санкций: Рада приняла законопроект
"Батькивщина" хочет вынести на референдум вопрос производства каннабиса
Рада сделала шаг навстречу легализации медицинского каннабиса
Последние новости
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:45
В Днепре во время тревоги прогремели взрывы - СМИ
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
Все новости...
Реклама: