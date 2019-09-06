Профильный комитет рекомендовал Раде принять закон об импичменте

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Пятница, 6 сентября 2019, 22:19

Источник: Верховная Рада

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом четыре законопроекта.

Детали: Кроме законопроекта об импичменте, речь идет о проектах закона о перезагрузке власти, закона о совершенствовании нормирования в строительстве, закона о совершенствовании порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Все законопроекты президент Владимир Зеленский определил как неотложные.

Законопроекты поддержало абсолютное большинство членов Комитета.

 

Что этому предшествовало: Зеленский внес в парламент законопроект об особой процедуре устранения президента Украины с поста.

30 августа Верховная Рада опубликовала текст законопроекта. Согласно проекту, нардепы могут отстранить президента "исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления".

Предыстория:

  • 6 июня народные депутаты приняли законопроект "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады", в котором были предусмотрены положения о введении процедуры импичмента. 
  • 12 июня закон был направлен Зеленскому. Президент в течение более двух месяцев закон не подписывал. 
  • 3 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал Зеленского ответить относительно закона о временных следственных комиссиях, поскольку для этого истекли се сроки.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада импичмент законодательство


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