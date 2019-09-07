Зеленский и Баканов рассказали, как из-за Цемаха мог сорваться обмен

Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявляют, что из-за вопроса освобождения Владимира Цемаха, которого считают одним из свидетелей по делу малайзийского "Боинга", мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

Источник: Комментарий президента после прилета украинцев в аэропорту «Борисполь», комментарий Баканова «Интерфакс-Украина»

Детали: По словам президента, Цемаха допросили, и не только перед обменом.

Прямая речь Зеленского: Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен.

Прямая речь Баканова: Решение не было спонтанным, а хорошо взвешенным со стороны президента, поскольку отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией. Кстати, как и отсутствие прямого авиакоридора из Москвы.

Детали: По словам Баканова, Цемах был допрошен.

Прямая речь Баканова: Материалы приобщены к делу. Другую информацию я не имею права разглашать. Могу лишь согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждением причастности РФ к крушению МН17. Могу заверить, что мы приложим сверхусилия, чтобы виновные были наказаны.

…Подчеркиваю, что Украина как государство, во-первых, демонстрирует всему миру, что спасает своих граждан по примеру самых сильных демократий мира – США и Израиля. Вспомните, как в подобных ситуациях действует государство Израиль. В 2006 году за освобождение капрала Гилада Шалита Израиль, не колеблясь, отдал 1035 боевиков. Ведь жизнь гражданина бесценна.

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