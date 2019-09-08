Акционером "Укроборонпрома" станет Минобороны – Данилюк

Акционером государственного концерна "Укроборонпром" вероятно будет не Кабмин, как сейчас, а Министерство обороны.

Источник: интервью секретаря СНБО Александра Данилюка Радио Свобода

Прямая речь: Сейчас акционером является Кабинет министров, моя позиция на самом деле, что Кабмин не может быть акционером, какое-то одно из министерств должно быть акционером. Министерство обороны – это оптимальный вариант, который мы проговорили. Этот вариант также и обеспечивает соответствующий связь с президентом.

Детали: Данилюк добавил, что это решение "утвердили".

Также, по его словам, предприятие ждет серьезная оптимизация.

Прямая речь: Самая правильная модель – превратить это в холдинг, где четко продуманная система управления: есть наблюдательный совет, четкие процедуры – как назначается руководство, как оценивается его работа, аудит, закупки. То есть все это должно быть, как в нормальном бизнесе, построено по четким правилам. Именно такую ​​трансформацию мы сейчас и хотим делать.

Часто общаемся и с новым руководителем "Укроборонпрома", проговариваем вопрос: где кто должен быть акционером, как формировать наблюдательный совет. И он очень серьезно настроен на эти изменения, у него есть полный мандат от президента на реформирование "Укроборонпрома".

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