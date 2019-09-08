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Акционером "Укроборонпрома" станет Минобороны – Данилюк

Воскресенье, 8 сентября 2019, 15:51
Акционером Укроборонпрома станет Минобороны – Данилюк

Акционером государственного концерна "Укроборонпром" вероятно будет не Кабмин, как сейчас, а Министерство обороны.

Источник: интервью секретаря СНБО Александра Данилюка Радио Свобода

Прямая речь: Сейчас акционером является Кабинет министров, моя позиция на самом деле, что Кабмин не может быть акционером, какое-то одно из министерств должно быть акционером. Министерство обороны – это оптимальный вариант, который мы проговорили. Этот вариант также и обеспечивает соответствующий связь с президентом.

Детали: Данилюк добавил, что это решение "утвердили".

Также, по его словам, предприятие ждет серьезная оптимизация.

Прямая речь: Самая правильная модель – превратить это в холдинг, где четко продуманная система управления: есть наблюдательный совет, четкие процедуры – как назначается руководство, как оценивается его работа, аудит, закупки. То есть все это должно быть, как в нормальном бизнесе, построено по четким правилам. Именно такую ​​трансформацию мы сейчас и хотим делать.

Часто общаемся и с новым руководителем "Укроборонпрома", проговариваем вопрос: где кто должен быть акционером, как формировать наблюдательный совет. И он очень серьезно настроен на эти изменения, у него есть полный мандат от президента на реформирование "Укроборонпрома".

Предыстория:

  • 30 августа президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укрооборонпром" экс-министра экономического развития, председателя наблюдательного совета коцерна Айвараса Абромавичюса.
  • 5 сентября Абромавичус поручил расследовать подписание экс-гендиректором "Укроборонпрома" Павлом Букиным приказа об изменении устава ГК "Укрспецэкспорт".
  • 3 сентября журналисты "Бигус.инфо" обнародовали информацию о том, что Букин, до своего увольнения, изменил устав ГК "Укрспецэкспорт". Изменения в устав существенно ограничили полномочия "Укроборонпрома" по управлению предприятиями-спецэкспортерами.
  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследования о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В расследовании, в частности, фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський и в то время руководитель "Укрспецэкспорта" Павел Букин.
  • По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами поставлял контрабандные российские детали для военной техники. Госпредприятия покупали детали у фирм-прокладок по завышенной цене. Руководство "Укроборонпрома" знало о сделках и давало на них согласие.
  • Так, "Укроборонпром" закупил российские детали для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз. Они стоили Украине 14,38 млн грн, хотя из Москвы вылетали за 2,3 млн грн. 80% аванса разделили между собой участники схемы. Как свидетельствует их переписка, 30 тыс. дол. получил Олег Гладковский, 10 тыс. дол. – Павел Букин.

Украинская правда
Темы: УкроборонпромАлександр Данилюк
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