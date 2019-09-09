Кличко обвиняет Богдана в манипуляциях
Источник: страница Владимира Кличко в Facebook
Мэр Киева Виталий Кличко привел пример того, как глава Офиса президента Андрей Богдан, сравнивая бюджеты Киева и Праги, манипулирует информацией.
Прямая речь: "Во-первых, даже в озвученных цифрах вы немного заблудились. Бюджет Праги вы занизили на полмиллиарда долларов. Во-вторых, умолчали о том, что население Праги более чем в два раза меньше населения Киева! И Прага почти вдвое меньше, чем Киев. И в-третьих, Прага имеет немало так называемых средств на развитие города, которые тратит помимо запланированного бюджета. А Киев - единственный город в Украине, у которого в Госбюджет забирают 60 процентов НДФЛ (налог на доходы физических лиц - ред.)".
Детали: Кличко подчеркнул, что обнародовав несколько цифр о бюджетах Киева и Праги, Богдан не обратил внимания на другие показатели, а посему сравнения, сделанное его оппонентом, мэр считает манипулятивным.
Мэр Киева напомнил о том, что еще 5 лет назад столица была банкротом - имея бюджет 18 миллиардов гривен и 25 миллиардов долгов. За эти годы городской власти удалось увеличить бюджет города более чем в три раза, а долг уменьшить до 4 миллиардов гривен.
Кличко также добавил, что Прага имеет доход на душу населения почти 3 тысячи долларов, тогда как в Киеве этот показатель в 4 раза ниже.
Прямая речь: "Сколько бы вы ни манипулировали, кормя граждан ложью и нарушая законы и Конституцию, вскоре придется отвечать на вопрос "Где наша Чехия? " (если вы выбрали такой пример для сравнения)".
Что произошло раньше:
Глава Офиса президента Андрей Богдан в программе Савика Шустера "Свобода слова" объяснил мэру Киева Виталию Кличко, как правильно распоряжаться бюджетом столицы, приведя пример успешного использования бюджета в столице Чехии - Праге.
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Предыстория:
- Офис президента добивался освобождения Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
- Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
- 4 сентября Кабмин согласовал освобождения Виталия Кличко.
- Кличко назвал решение Кабмина незаконным.
- Председатели депутатских фракций Киевского городского совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Кличко на должность председателя КГГА.
- Указа об увольнении Кличко Зеленским пока нет.
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