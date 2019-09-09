Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко обвиняет Богдана в манипуляциях

Понедельник, 9 сентября 2019, 13:24
Кличко обвиняет Богдана в манипуляциях

Источник: страница Виталия Кличко в Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко привел пример того, как глава Офиса президента Андрей Богдан, сравнивая бюджеты Киева и Праги, манипулирует информацией.

Прямая речь: "Во-первых, даже в озвученных цифрах вы немного заблудились. Бюджет Праги вы занизили на полмиллиарда долларов. Во-вторых, умолчали о том, что население Праги более чем в два раза меньше населения Киева! И Прага почти вдвое меньше, чем Киев. И в-третьих, Прага имеет немало так называемых средств на развитие города, которые тратит помимо запланированного бюджета. А Киев - единственный город в Украине, у которого в Госбюджет забирают 60 процентов НДФЛ (налог на доходы физических лиц - ред.)".

Детали: Кличко подчеркнул, что обнародовав несколько цифр о бюджетах Киева и Праги, Богдан не обратил внимания на другие показатели, а посему сравнения, сделанное его оппонентом, мэр считает манипулятивным.

 
фото с facebook Кличка

Мэр Киева напомнил о том, что еще 5 лет назад столица была банкротом - имея бюджет 18 миллиардов гривен и 25 миллиардов долгов. За эти годы городской власти удалось увеличить бюджет города более чем в три раза, а долг уменьшить до 4 миллиардов гривен.

Кличко также добавил, что Прага имеет доход на душу населения почти 3 тысячи долларов, тогда как в Киеве этот показатель в 4 раза ниже.

Прямая речь: "Сколько бы вы ни манипулировали, кормя граждан ложью и нарушая законы и Конституцию, вскоре придется отвечать на вопрос "Где наша Чехия? " (если вы выбрали такой пример для сравнения)".

Что произошло раньше:

Глава Офиса президента Андрей Богдан в программе Савика Шустера "Свобода слова" объяснил мэру Киева Виталию Кличко, как правильно распоряжаться бюджетом столицы, приведя пример успешного использования бюджета в столице Чехии - Праге.

Читайте также: Киев мой! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко

Предыстория:

  • Офис президента добивался освобождения Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
  • Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
  • 4 сентября Кабмин согласовал освобождения Виталия Кличко.
  • Кличко назвал решение Кабмина незаконным.
  • Председатели депутатских фракций Киевского городского совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Кличко на должность председателя КГГА.
  • Указа об увольнении Кличко Зеленским пока нет.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: БогданВиталий КличкоШустер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Богдан
Корниенко посоветовал Богдану идти в НАБУ по "зарплате в конвертах"
Главные новости вторника и ночи: зарплаты "слуг" в конвертах, охрана семьи Гогилашвили
Богдан рассказал о ежемесячных зарплатах "слуг" в конвертах: Платят за нужные голосования
Последние новости
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
Все новости...
Реклама: