В военном госпитале рассказали о состоянии здоровья моряков

Источник: пресс-служба Минобороны

Состояние здоровья 24 украинских моряков, которые 7 сентября вернулись в Украину из российского плена, удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование.

Дословно генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук: "Сейчас военные моряки осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение. Медицинское обеспечение - осуществляется в полном объеме, питание - в соответствии с предназначенных диет в зависимости от характера их заболевания".

Детали: По его словам, состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Также военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.

Моряки проходят обследование в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь".

фото: МО

Военный госпиталь перевели на усиленный режим работы, весь личный состав центра оказывает помощь освобожденным морякам, дополнительно создан резерв койко-мест.

Что было раньше: После обмена 7 сентября 24 украинских моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве, а остальных 11 освобожденных - в больницу "Феофания".

Сейчас в "Феофании" находятся 8 украинцев. По словам медиков, политзаключенных в крайне тяжелом состоянии нет.

Роман Сущенко будет обследоваться амбулаторно, Олег Сенцов отлучился из медучреждения, а Станислава Клиха перевели в специализированное отделение военного госпиталя.

Напомним:

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Список тех, кто вернулся в Украину - здесь, список тех, кого выдали России - здесь.

После возвращения в Украину освобожденных моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве для обследования и лечения, других освобожденных украинцев - в больницу "Феофания".

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