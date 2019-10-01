Нардепам дали первую зарплату: кум Путина получил больше, чем Порошенко

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Вторник, 1 октября 2019, 14:09

Депутатам Верховной Рады начислили первую полноценную зарплату, больше всех получил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Источник: LIGA.net.

Детали: Согласно ответу аппарата парламента на запрос издания, спикер Рады Дмитрий Разумков за период с 29 августа по 30 сентября получит 50,5 тысячи гривен, его первый заместитель Руслан Стефанчук – 59,3 тысячи гривен, а вице-спикер Елена Кондратюк – 49,8 тысячи гривен.

Главы фракций и групп получат за сентябрь следующие суммы:

Давид Арахамия (Слуга народа) – 43,8 тысячи гривен,

Юрий Бойко и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 38,4 тысячи гривен и 37,5 тысячи гривен,

Юлия Тимошенко (Батькивщина) – 37,2 тысячи гривен,

Артур Герасимов и Ирина Геращенко (ЕС) – 42,1 тысячи гривен и 46,3 тысячи гривен,

Сергей Рахманин (Голос) – 44,2 тысячи гривен,

Тарас Батенко и Виктор Бондарь (За будущее) – по 45,2 тысячи гривен.

Депутат Святослав Вакарчук заработал в сентябре 45,2 тысячи гривен, пятый президент Петр Порошенко – 42 тысячи гривен, а кум Путина Виктор Медведчук – 49,3 тысячи гривен.

Блогер Александр Дубинский получил 43,3 тысячи гривен, экс-шоумен и пародист Александр Скичко – 43 тысячи гривен, а борец Жан Беленюка (Слуга народа), который посетил только 33% заседаний, – 32 тысячи гривен зарплаты. 

Напомним:

  • В августе глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков завил, что зарплата нардепа в 50 тысяч – недостаточна.
  • Согласно ст. 33 Закона о статусе народного депутата, нардеп со дня начала депутатских полномочий получает ежемесячно зарплату. Кроме того, со дня избрания ему начисляют средства для возмещения расходов на осуществление депутатских полномочий.
  • Нардеп, который имеет научную степень или почетное звание, получает доплату в размерах, установленных законом.
  • Также нардепам выплачивают командировочные и бесплатно обеспечивают медицинским обслуживанием.
  • Если же депутат без уважительных причин не выполняет свои депутатские полномочия, то по представлению комитета по вопросам депутатской этики, народному депутату за такие дни не начисляют деньги.
  • Согласно постановлению ВР о финансовом обеспечении деятельности народных депутатов, размер должностных окладов народных депутатов устанавливается, исходя из размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.
  • Так, председатель ВР получает зарплату в размере 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, первый заместитель председателя ВР – 11,5, заместитель председателя ВР – 11.
  • Председатель комитета ВР, председатель Специальной контрольной комиссии ВР и председатель депутатской фракции или группы получает 10,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, первый заместитель, заместитель председателя комитета ВР, председатель подкомитета комитета ВР – 10,3, а член комитета ВР – 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

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Темы: Верховная Рада зарплаты


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