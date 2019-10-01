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Нардепам дали первую зарплату: кум Путина получил больше, чем Порошенко

Вторник, 1 октября 2019, 14:09
Нардепам дали первую зарплату: кум Путина получил больше, чем Порошенко

Депутатам Верховной Рады начислили первую полноценную зарплату, больше всех получил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Источник: LIGA.net.

Детали: Согласно ответу аппарата парламента на запрос издания, спикер Рады Дмитрий Разумков за период с 29 августа по 30 сентября получит 50,5 тысячи гривен, его первый заместитель Руслан Стефанчук – 59,3 тысячи гривен, а вице-спикер Елена Кондратюк – 49,8 тысячи гривен.

Главы фракций и групп получат за сентябрь следующие суммы:

Давид Арахамия (Слуга народа) – 43,8 тысячи гривен,

Юрий Бойко и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 38,4 тысячи гривен и 37,5 тысячи гривен,

Юлия Тимошенко (Батькивщина) – 37,2 тысячи гривен,

Артур Герасимов и Ирина Геращенко (ЕС) – 42,1 тысячи гривен и 46,3 тысячи гривен,

Сергей Рахманин (Голос) – 44,2 тысячи гривен,

Тарас Батенко и Виктор Бондарь (За будущее) – по 45,2 тысячи гривен.

Депутат Святослав Вакарчук заработал в сентябре 45,2 тысячи гривен, пятый президент Петр Порошенко – 42 тысячи гривен, а кум Путина Виктор Медведчук – 49,3 тысячи гривен.

Блогер Александр Дубинский получил 43,3 тысячи гривен, экс-шоумен и пародист Александр Скичко – 43 тысячи гривен, а борец Жан Беленюка (Слуга народа), который посетил только 33% заседаний, – 32 тысячи гривен зарплаты. 

Пойманным в сентябре на кнопкодавстве "слугам народа" Сергею Литвиненко и Елене Копанчук насчитали 42 тысячи гривен и 43,3 тысячи гривен зарплаты соответственно, а кнопкодаву-самовыдвиженцу Александру Ковалеву – 42 тысячи гривен.

Согласно ст. 33 Закона о статусе народного депутата, нардеп со дня начала депутатских полномочий получает ежемесячно зарплату. Кроме того, со дня избрания ему начисляют средства для возмещения расходов на осуществление депутатских полномочий.

Нардеп, который имеет научную степень или почетное звание, получает доплату в размерах, установленных законом.

Также нардепам выплачивают командировочные и бесплатно обеспечивают медицинским обслуживанием.

Если же депутат без уважительных причин не выполняет свои депутатские полномочия, то по представлению комитета по вопросам депутатской этики, народному депутату за такие дни не начисляют деньги.

Согласно постановлению ВР о финансовом обеспечении деятельности народных депутатов, размер должностных окладов народных депутатов устанавливается, исходя из размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Так, председатель ВР получает зарплату в размере 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, первый заместитель председателя ВР – 11,5, заместитель председателя ВР – 11.

Председатель комитета ВР, председатель Специальной контрольной комиссии ВР и председатель депутатской фракции или группы получает 10,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, первый заместитель, заместитель председателя комитета ВР, председатель подкомитета комитета ВР – 10,3, а член комитета ВР – 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Напомним:

  • В августе глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков завил, что зарплата нардепа в 50 тысяч – недостаточна.
  • В сентябре в Раде журналисты "поймали" трех нардепов на кнопкодавстве: "слугу народа" Сергея Литвиненко, "слугу народа" Елену Копанчук и самовыдвиженца Александра Ковалева.
  • 12 сентября кнопкодавы от "Слуги народа" публично извинились и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.
  • Ковалев свое кнопкодавство никак не прокомментировал. После того, как его поймали "на горячем", Ковалев угрожал журналистам.
  • В конце июня "слуги народа" подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае неперсонального голосования.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радазарплаты
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