Нардепам дали первую зарплату: кум Путина получил больше, чем Порошенко

Депутатам Верховной Рады начислили первую полноценную зарплату, больше всех получил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Источник: LIGA.net.

Детали: Согласно ответу аппарата парламента на запрос издания, спикер Рады Дмитрий Разумков за период с 29 августа по 30 сентября получит 50,5 тысячи гривен, его первый заместитель Руслан Стефанчук – 59,3 тысячи гривен, а вице-спикер Елена Кондратюк – 49,8 тысячи гривен.

Главы фракций и групп получат за сентябрь следующие суммы:

Давид Арахамия (Слуга народа) – 43,8 тысячи гривен,

Юрий Бойко и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 38,4 тысячи гривен и 37,5 тысячи гривен,

Юлия Тимошенко (Батькивщина) – 37,2 тысячи гривен,

Артур Герасимов и Ирина Геращенко (ЕС) – 42,1 тысячи гривен и 46,3 тысячи гривен,

Сергей Рахманин (Голос) – 44,2 тысячи гривен,

Тарас Батенко и Виктор Бондарь (За будущее) – по 45,2 тысячи гривен.

Депутат Святослав Вакарчук заработал в сентябре 45,2 тысячи гривен, пятый президент Петр Порошенко – 42 тысячи гривен, а кум Путина Виктор Медведчук – 49,3 тысячи гривен.

Блогер Александр Дубинский получил 43,3 тысячи гривен, экс-шоумен и пародист Александр Скичко – 43 тысячи гривен, а борец Жан Беленюка (Слуга народа), который посетил только 33% заседаний, – 32 тысячи гривен зарплаты.

Напомним: