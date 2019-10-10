Помпео считает уместной просьбу Трампа расследовать коррупцию в Украине

Детали: Помпео считает, что просить любую страну перестать заниматься коррупцией – нормально для президента США.

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что просьба президента США к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому расследовать коррупционные действий является вполне уместной.

Украинская правда

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