Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости среды и ночи: пресс-марафон Зеленского, столкновения полиции и добровольцев

Четверг, 10 октября 2019, 07:57

Зеленский анонсировал встречу со СМИ по-новому: целый день и на "рынке", на Луганщине поцапались полиция и националисты, которые ехали в Золотое — новости, которые были актуальны 9 октября.

О пресс-марафоне

Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится 10 октября в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева. Марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что на пресс-марафон зарегистрировано более 300 журналистов.

О столкновении

На блокпосту в городе Кременная произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые хотели проехать в Золотое, чтобы не допустить разведения сил.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Нардеп Андрей Деркач обнародовал документы, из которых следует, что первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава в течение нескольких лет предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

Винницкий апелляционный суд взял под стражу гражданина США Крейга Ланга, который участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины весной 2016 года.

Директор ГБР Роман Труба заявил, что следователи Генпрокуратуры 2,5 года не расследовали производство о выстреле нардепа Сергея Пашинского в человека и пытались его закрыть.

​​Нобелевскую премию по химии получили ученые Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингем и Акира Ёсино за разработку литий-ионных батарей.

Турция начала бомбардировки в Сирии. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция начала запланированную военную операцию против курдских сил YPG, которые она считает террористами.

Городской глава Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1,05 млн грн сметной стоимости работ.

Позже он объяснил, что увеличение расходов связано с дополнительными работами. 

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
Последние новости
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
Все новости...
Реклама: