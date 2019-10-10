Главные новости среды и ночи: пресс-марафон Зеленского, столкновения полиции и добровольцев

1182 просмотра
Четверг, 10 октября 2019, 07:57

Зеленский анонсировал встречу со СМИ по-новому: целый день и на "рынке", на Луганщине поцапались полиция и националисты, которые ехали в Золотое — новости, которые были актуальны 9 октября.

О пресс-марафоне

Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится 10 октября в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева. Марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что на пресс-марафон зарегистрировано более 300 журналистов.

О столкновении

На блокпосту в городе Кременная произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые хотели проехать в Золотое, чтобы не допустить разведения сил.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Нардеп Андрей Деркач обнародовал документы, из которых следует, что первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава в течение нескольких лет предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

Винницкий апелляционный суд взял под стражу гражданина США Крейга Ланга, который участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины весной 2016 года.

Директор ГБР Роман Труба заявил, что следователи Генпрокуратуры 2,5 года не расследовали производство о выстреле нардепа Сергея Пашинского в человека и пытались его закрыть.

​​Нобелевскую премию по химии получили ученые Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингем и Акира Ёсино за разработку литий-ионных батарей.

Турция начала бомбардировки в Сирии. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция начала запланированную военную операцию против курдских сил YPG, которые она считает террористами.

Городской глава Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1,05 млн грн сметной стоимости работ.

Позже он объяснил, что увеличение расходов связано с дополнительными работами. 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Трамп раскритиковал нападение Турции на Сирию, Совбез ООН созывает заседание
Порошенко об отводе войск: Теряем около 30 населенных пунктов
Богдан и Зеленский отреклись от встречи с Кислиным
Гончарук вступился за Милованова: Фраза об Украине вырвана из контекста
Все новости
психология

9 стратегий, которые помогут справиться с горем

тест

Что вы знаете об иммунитете и рискуете ли заболеть этой осенью?

соцсети

11 вещей, которые следует немедленно удалить из Facebook

Поиск по сайту
Архив
Весь архів