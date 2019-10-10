Главные новости среды и ночи: пресс-марафон Зеленского, столкновения полиции и добровольцев

Зеленский анонсировал встречу со СМИ по-новому: целый день и на "рынке", на Луганщине поцапались полиция и националисты, которые ехали в Золотое — новости, которые были актуальны 9 октября.

О пресс-марафоне

Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится 10 октября в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева. Марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что на пресс-марафон зарегистрировано более 300 журналистов.

О столкновении

На блокпосту в городе Кременная произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые хотели проехать в Золотое, чтобы не допустить разведения сил.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Нардеп Андрей Деркач обнародовал документы, из которых следует, что первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава в течение нескольких лет предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

Винницкий апелляционный суд взял под стражу гражданина США Крейга Ланга, который участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины весной 2016 года.

Директор ГБР Роман Труба заявил, что следователи Генпрокуратуры 2,5 года не расследовали производство о выстреле нардепа Сергея Пашинского в человека и пытались его закрыть.

​​Нобелевскую премию по химии получили ученые Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингем и Акира Ёсино за разработку литий-ионных батарей.

Турция начала бомбардировки в Сирии. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция начала запланированную военную операцию против курдских сил YPG, которые она считает террористами.

Городской глава Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1,05 млн грн сметной стоимости работ.

Позже он объяснил, что увеличение расходов связано с дополнительными работами.