На Луганщине поцапались полиция и националисты, которые едут в Золотое: звучали выстрелы
На блокпосту в городе Кременная произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые хотят проехать в Золотое, чтобы не допустить разведения сил.
Источник: Hromadske, представитель "Нацкорпусу" Роман Чернышев в Facebook
Дословно Чернышев: "В Кременном на блок-посту правоохранители открыли стрельбу по ветеранам и активистам".
Детали: В опубликованных видео, говорится о том, что правоохранители осуществили несколько выстрелов в воздух.
Глава "Национального корпуса" Андрей Белецкий заверил, что националисты едут на мирную акцию и во время инцидента на блокпосту у националистов и ветеранов не было оружия в руках.
Отмечается, что правоохранители не пускали участников акции в Золотое, пока не приехал Белецкий.
Сообщается, что во время столкновения один из правоохранителей пострадал, его забрали медики.
На блокпосту у місті Кремінна сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хочуть проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.— hromadske (@HromadskeUA) October 9, 2019
відео: телеграм-канал "Ні капітуляції" pic.twitter.com/bTu3cclJIk
Что было раньше: 7 октября Вооруженные силы Украины и боевики должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.
8 октября националисты на Донбассе создали штаб сопротивления капитуляции.
Ранее Белецкий заявлял, что из-за разведения жители Золотого, Петровского, Станицы Луганской останутся без прикрытия, но он вместе с ветеранами ООС готов защищать Золотое в случае отвода войск.
Предыстория:
- 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
- 7 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведения войск в Петровском и Золотом не будет, поскольку боевики нарушили договоренность.
- В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод войск на Донбассе.
- Министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак съездили в город Золотое Луганской, где запланирован процесс разведения войск, и заявили, что население "в целом поддерживает концепцию" власти.
- Загороднюк также сообщил, что запланированое разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого может быть в случае соблюдения режима прекращения огня в течение недели.
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