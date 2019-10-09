На Луганщине поцапались полиция и националисты, которые едут в Золотое: звучали выстрелы

На блокпосту в городе Кременная произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые хотят проехать в Золотое, чтобы не допустить разведения сил.

Источник: Hromadske, представитель "Нацкорпусу" Роман Чернышев в Facebook

Дословно Чернышев: "В Кременном на блок-посту правоохранители открыли стрельбу по ветеранам и активистам".

Детали: В опубликованных видео, говорится о том, что правоохранители осуществили несколько выстрелов в воздух.

Глава "Национального корпуса" Андрей Белецкий заверил, что националисты едут на мирную акцию и во время инцидента на блокпосту у националистов и ветеранов не было оружия в руках.

Отмечается, что правоохранители не пускали участников акции в Золотое, пока не приехал Белецкий.

Сообщается, что во время столкновения один из правоохранителей пострадал, его забрали медики. Местное издание "0629" пишет, что полицейскому наехал на ногу автомобиль.

На блокпосту у місті Кремінна сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хочуть проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.



відео: телеграм-канал "Ні капітуляції" pic.twitter.com/bTu3cclJIk — hromadske (@HromadskeUA) October 9, 2019

Что было раньше: 7 октября Вооруженные силы Украины и боевики должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

8 октября националисты на Донбассе создали штаб сопротивления капитуляции.

Ранее Белецкий заявлял, что из-за разведения жители Золотого, Петровского, Станицы Луганской останутся без прикрытия, но он вместе с ветеранами ООС готов защищать Золотое в случае отвода войск.

ФОТО: 0629

ФОТО: 0629

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