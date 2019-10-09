На Луганщине поцапались полиция и националисты, которые едут в Золотое: звучали выстрелы

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Среда, 9 октября 2019, 13:49
фото: hromadske

На блокпосту в городе Кременная произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые хотят проехать в Золотое, чтобы не допустить разведения сил.

Источник: Hromadske, представитель "Нацкорпусу" Роман Чернышев в Facebook

Дословно Чернышев: "В Кременном на блок-посту правоохранители открыли стрельбу по ветеранам и активистам".

Детали: В опубликованных видео, говорится о том, что правоохранители осуществили несколько выстрелов в воздух.

Глава "Национального корпуса" Андрей Белецкий заверил, что националисты едут на мирную акцию и во время инцидента на блокпосту у националистов и ветеранов не было оружия в руках.

Отмечается, что правоохранители не пускали участников акции в Золотое, пока не приехал Белецкий.

Сообщается, что во время столкновения один из правоохранителей пострадал, его забрали медики.

Что было раньше: 7 октября Вооруженные силы Украины и боевики должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

8 октября националисты на Донбассе создали штаб сопротивления капитуляции.

Ранее Белецкий заявлял, что из-за разведения жители Золотого, Петровского, Станицы Луганской останутся без прикрытия, но он вместе с ветеранами ООС готов защищать Золотое в случае отвода войск.

Предыстория: 

  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом. 
  • 7 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведения войск в Петровском и Золотом не будет, поскольку боевики нарушили договоренность.
  • В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод войск на Донбассе.
  • Министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак съездили в город Золотое Луганской, где запланирован процесс разведения войск, и заявили, что население "в целом поддерживает концепцию" власти.
  • Загороднюк также сообщил, что запланированое разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого может быть в случае соблюдения режима прекращения огня в течение недели.

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Темы: Донбасс националисты Билецкий Луганская область


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