Труба заявляет, что ГПУ покрывала Пашинского и сделала из него жертву

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что следователи Генеральной прокуратуры 2,5 года не расследовали производство о выстреле народного депутата Сергея Пашинского в человека и пытались его закрыть.

Источник: брифинг директора ГБР

Детали: Труба отметил, что Госбюро расследований расследует сейчас то производство, которое было открыто 31 декабря 2016 года, когда народный депутат во время конфликта на дороге выстрелил в ногу человеку – и теперь нардепу объявлено подозрение по факту причинения тяжкого телесного повреждения, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Директор ГБР разделил расследование на три этапа.

Прямая речь: "Этап первый – это этап с момента конфликта и регистрации уголовного производства до начала февраля 2017 года, расследование проводили следователи Васильковского отдела полиции и прокуратуры Киевской области. Основная часть доказательств, на которые опираются следователи ГБР, собраны именно в этот период.

Следователи прокуратуры Киевской области назначили судебно-медицинские экспертизы. По результатам этих экспертиз установлено, что народный депутат получил легкие телесные повреждения, а гражданин, в которого он стрелял, получил тяжелые телесные повреждения.

Второй этап – с февраля 2017 года по сентябрь 2019 года. Именно в это время уголовное производство забрала Генеральная прокуратура, которая все время модерировала его в пользу народного депутата.

Во-первых, гражданин, получивший пулевое ранение, не был признан потерпевшим... Генеральная прокуратура не расследовала действия народного депутата как причинившие другому лицу тяжкие телесные повреждения. Этот гражданин даже не привлекался к следственному эксперименту.

Во-вторых, Генеральная прокуратура выделила в отдельное производство хулиганские действия в отношении народного депутата и направила их для проведения расследования в Национальную полицию.

В-третьих, следователи Генпрокуратуры дважды закрывали это уголовное производство. Первый раз в 2017 году – тогда Печерский райсуд констатировал, что решение вынесено преждевременно и обязал провести определенные следственные и процессуальные действия. С этого момента, как следствие было возобновлено Генпрокуратурой, расследование не проводилось.

Второй раз это производство было закрыто в марте этого (2019-го) года – через 20 дней после того, как уголовное производство было передано для расследования в ГБР.

Третий этап – нынешний этап, когда расследование разблокировано и в настоящее время проводится следователями Государственного бюро расследований".

Директор ГБР подытожил: "Мы имеем, на самом деле, очень простые факты. Все это время человек, получивший пулевое ранение, не был признан потерпевшим, несмотря на экспертизу, и даже не был привлечен к следственному эксперименту... Именно депутат оказался пострадавшим.

Два с половиной года следователи Генпрокуратуры не расследовали уголовное производство, а дважды закрывали его, игнорируя рекомендации Печерского райсуда".

Труба сообщил: "Расследование только началось. Мы начали с допросов. Мы не исключаем, что будет изменено квалификацию. В частности, следователи ГБР должны установить либо опровергнуть факт, держал ли народный депутат, выходя из автомобиля, оружие, – и этому факту дать юридическую квалификацию".

По его словам, Генпрокуратура могла забрать себе это производство, потому что полиция честно собирала доказательства, а в марте 2019 года "сработала политика" – и без участия ГБР производство закрыли следователи ГПУ.

Труба заверил, что "охота на имена не производится работниками ГБР".

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