Зеленский о Мендель и Андрушко: Он не может микрофоном бить меня по лицу

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Четверг, 10 октября 2019, 13:06

Президент Украины Владимир Зеленский оправдывает поведение своего пресс-секретаря Юлии Мендель, которая не дала журналисту "Схем" Сергею Андрушко подойти к нему.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудкорте 10 октября

Прямая речь Зеленского: "Можно я вам честно скажу? Я, конечно, господина Андрушко видел много раз. Мне кажется, ведет он себя, несколько раз я это видел, не совсем корректно. Во-первых, так, в принципе, себя мужчина не должен вести по отношению к женщине, или к девушке.

Он здоровый мужик, честно, если бы я не был президентом, я бы ему, конечно, ответил по-другому… Он здоровый парень, он нападает… ну, он нападает, ну, действительно это так… он прыгает".

Детали: Зеленский заявил, что, когда к нему подходил Андрушко, то он просил охрану пропустить его.

Прямая речь: "Парни, я вас прошу отойдите". Почему? Потому, что он зашибет их просто"

Президент продолжил обвинять Андрушко в агрессивном поведении.

Прямая речь: "Согласно журналистской этике, согласно другим человеческим, каким-то, отношениям, понимаете, он не может микрофоном бить меня по лицу… Я считаю, что он очень часто вел себя не етично.

Юля, конечно же, как пресс-секретарь не имела права так реагировать, но эмоционально, знаете, ну, как "истощение", есть такое прекрасное слово: эмоциональное истощение. Она тоже человек, и она не зло, она пресс-секретарь. И она с вашей журналистской земли вышла ... И он не имеет права, когда она ему говорит: "Я вас очень прошу, сейчас он выйдет ..". С ним это было очень много раз.

Она не имела права, как пресс-секретарь, так реагировать, но она уже не смогла как человек по-другому реагировать на господина Андрушко"

Сама Мендель после этих слов пошутила: "И теперь мы знаем, что я умею толкаться".

Что было раньше: 5 сентября 2019 года Зеленский прибыл в здание ВАСУ со своим окружением, где была и Мендель. У входа в помещение Зеленского ждали представители СМИ, среди которых был журналист программы "Схемы" "Радио "Свобода" Сергей Андрушко.

Андрушко пытался напрямую задать вопрос президенту Владимиру Зеленскому и руководителю ОП Андрею Богдану. Спикер Зеленского и охрана президента не давали ему это сделать - придерживали его, мешая подойти к Богдану.

Мендель позже пояснила, что "останавливала" журналиста "Схем" Сергея Андрушко, т.к. он "вмешивался в личное пространство" первого лица государства.

Напомним:

  • Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовала полное видео общения Андрушко с Мендель.
  • Также было опубликовано видео, как 13 сентября Мендель оттянула другого журналиста Кристофера Миллера от Зеленского, не дав ему задать вопрос.
  • 28 сентября извиниться за некорректное поведение со стороны ОП и Мендель призвал Национальный союз журналистов.
  • 30 сентября медиадвижение "Медиа по осознанный выбор" призвал Зеленского публично отреагировать на "угрожающее" препятствование работе журналистов со стороны его пресс-секретаря.
  • Сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" требует отставки спикера президента Юлии Мендель за непрофессиональное поведение в отношении журналистов.
  • В заявлении, обнародованном на "Детектор Медиа", напомнили, что "открытое общение с журналистами - это не только признак демократичности власти, но и ее долг".

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Темы: Офис президента Зеленский СМИ


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