Лукашенко призвал не дать свергнуть Зеленского
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Пятница, 11 октября 2019, 11:46
Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите призвал лидеров стран Содружества независимых государств поддержать действующие власти Украины.
Источник: государственное информационное агентство Беларуси БЕЛТА.
Прямая речь: "Недавно украинская тема звучала. Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине".
История вопроса:
- 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
- Оппозиция, общественные активисты успели окрестить "формулу Штайнмайера" путем к капитуляции перед государством-агрессором.
- Вечером 2 октября на Майдане Независимости в Киеве собралось несколько тысяч человек, не согласных с действиями президента. Протестующие также пришли под стены Офиса президента, требуя не допустить капитуляции Украины перед агрессором. Они скандировали "Зелю, геть!" и "Импичмент"".
- Во время так называемого пресс-марафона 10 октября Зеленский рассказал, как негативно воспринял кричалку "Зеля и Путин – ху..ло", которая звучала на вече "Остановим капитуляцию".
- На 14 октября назначено еще одно вече протеста.
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