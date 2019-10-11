Лукашенко призвал не дать свергнуть Зеленского

2022 просмотра
Пятница, 11 октября 2019, 11:46

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите призвал лидеров стран Содружества независимых государств поддержать действующие власти Украины.

Источник: государственное информационное агентство Беларуси БЕЛТА.

Прямая речь: "Недавно украинская тема звучала. Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине".

История вопроса:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
  • Оппозиция, общественные активисты успели окрестить "формулу Штайнмайера" путем к капитуляции перед государством-агрессором.
  • Вечером 2 октября на Майдане Независимости в Киеве собралось несколько тысяч человек, не согласных с действиями президента. Протестующие также пришли под стены Офиса президента, требуя не допустить капитуляции Украины перед агрессором. Они скандировали "Зелю, геть!" и "Импичмент"".
  • Во время так называемого пресс-марафона 10 октября Зеленский рассказал, как негативно воспринял кричалку "Зеля и Путин – ху..ло", которая звучала на вече "Остановим капитуляцию".
  • На 14 октября назначено еще одно вече протеста.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Лукашенко


powered by lun.ua
Материалы по теме
Главные новости четверга и ночи: пресс-марафон Зеленського, реакция США на вторжение Турции в Сирию 11 октября 2019, 08:00
Зеленский рассказал, что договорился с Лукашенко о трансляции украинских телеканалов  11 октября 2019, 02:43
Посла Украины в США назначат в ближайшее время — Зеленский 11 октября 2019, 01:22
Все новости
Главные новости
В большинстве областей Украины начали подавать тепло
Премьер: Отдельные "товарищи" до сих пор пытаются "договориться"
Если я раскрою секретность дела Шеремета, сорву операцию – Зеленский
Зеленский сказал, когда уволится Богдан
Все новости
советы

Лучше вам тщательно помыть свою эко-бутылку. И вот почему

мнение

Нормальные ли женские половые губы: эксперт определил 8 основных типов

здоровье

Непереносимость лактозы: причины и как с этим жить?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів