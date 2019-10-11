Лукашенко призвал не дать свергнуть Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите призвал лидеров стран Содружества независимых государств поддержать действующие власти Украины.

Источник: государственное информационное агентство Беларуси БЕЛТА.

Прямая речь: "Недавно украинская тема звучала. Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине".

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