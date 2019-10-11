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Лукашенко призвал не дать свергнуть Зеленского

Пятница, 11 октября 2019, 11:46
Лукашенко призвал не дать свергнуть Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите призвал лидеров стран Содружества независимых государств поддержать действующие власти Украины.

Источник: государственное информационное агентство Беларуси БЕЛТА.

Прямая речь: "Недавно украинская тема звучала. Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине".

История вопроса:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
  • Оппозиция, общественные активисты успели окрестить "формулу Штайнмайера" путем к капитуляции перед государством-агрессором.
  • Вечером 2 октября на Майдане Независимости в Киеве собралось несколько тысяч человек, не согласных с действиями президента. Протестующие также пришли под стены Офиса президента, требуя не допустить капитуляции Украины перед агрессором. Они скандировали "Зелю, геть!" и "Импичмент"".
  • Во время так называемого пресс-марафона 10 октября Зеленский рассказал, как негативно воспринял кричалку "Зеля и Путин – ху..ло", которая звучала на вече "Остановим капитуляцию".
  • На 14 октября назначено еще одно вече протеста.

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Темы: ЗеленскийЛукашенко
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