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Шевчук требует вернуть ему должность немедленно

Пятница, 11 октября 2019, 16:52

Восстановленный в должности судьи и председателя Конституционного суда Станислав Шевчук требует, чтобы это решение выполнили немедленно.

Источник: комментарий Шевчука "Укринформу"

Прямая речь: "Оно (решение суда - ред.) в этой категории дел подлежит немедленному исполнению. Конституционный суд должен выполнить немедленно восстановление меня в должности как председателя, так и судьи, потому что с должности главы меня не увольняли. Меня увольняли с должности судьи по надуманным основаниям".

Детали: На вопрос, будет ли просить он выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул, Шевчук ответил: "Я в своем иске в суд не ставил так вопрос. Надо посмотреть в действующем законодательстве, как это надо делать".

Он также отказался ответить на вопрос, когда планирует пойти на свое место работы в Конституционный суд.

Что было раньше:

11 октября Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука.

Предыстория:

  • 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за освобождение главы Станислава Шевчука.
  • Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в его действиях.
  • 17 сентября новым председателем Конституционного суда стал заместитель Александр Тупицкий.
  • Сам Шевчук сказал, что считает свою отставку преступлением, "антиконституционным переворотом", за которым стоит президент Петр Порошенко.

Знать больше: Мое увольнение напоминает рейдерский захват в начале 90-х - Станислав Шевчук

Темы: судКонституция
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