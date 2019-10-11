Поверенный в делах США в Украине будет свидетельствовать в Конгрессе – CNN

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Пятница, 11 октября 2019, 23:49

Палата представителей Конгресса вызвала временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора для дачи показаний в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа.

Источник: CNN

Детали: После показаний в Конгрессе бывшего спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера стало известно, что у Тейлора есть информация о задержании военной помощи Украине и роли в этом Белого дома.

Кроме того, из обнародованной переписки американских дипломатов и советника Владимира Зеленского Андрея Ермака следует, что Тейлор неоднократно ставил под сомнение решение Трампа заморозить сотни миллионов долларов помощи Украине.

9 сентября Тейлор написал: "Знак, который мы подаем украинцам (и россиянам) решением о помощи в сфере безопасности, является ключевым... Заморозив эту помощь, мы пошатнули их веру в нас".

Тейлор также добавил: "Как я уже говорил по телефону, мне кажется безумием задерживать помощь в обмен на услугу, связанную с политической кампанией".

Украинская правда

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Темы: США импичмент Трамп


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