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Поверенный в делах США в Украине будет свидетельствовать в Конгрессе – CNN

Пятница, 11 октября 2019, 23:49
Поверенный в делах США в Украине будет свидетельствовать в Конгрессе – CNN

Палата представителей Конгресса вызвала временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора для дачи показаний в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа.

Источник: CNN

Детали: После показаний в Конгрессе бывшего спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера стало известно, что у Тейлора есть информация о задержании военной помощи Украине и роли в этом Белого дома.

Кроме того, из обнародованной переписки американских дипломатов и советника Владимира Зеленского Андрея Ермака следует, что Тейлор неоднократно ставил под сомнение решение Трампа заморозить сотни миллионов долларов помощи Украине.

9 сентября Тейлор написал: "Знак, который мы подаем украинцам (и россиянам) решением о помощи в сфере безопасности, является ключевым... Заморозив эту помощь, мы пошатнули их веру в нас".

Тейлор также добавил: "Как я уже говорил по телефону, мне кажется безумием задерживать помощь в обмен на услугу, связанную с политической кампанией".

Что было ранее: 4 октября Волкер свидетельствовал в Конгрессе по делу о давлении Трампа на президента Владимира Зеленского.

Политик заявил, что у украинского правительства возникало много вопросов к нему по задержке военной помощи, однако он не мог объяснить, почему это происходит.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани обнародовал часть своей переписки с Волкером, из которой следует, что последний сконтактировал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.

Предыстория:

  • Палата представителей и Сенат США поддержали выделение Украине 250 млн долларов помощи в сфере безопасности в 2019 году.
  • Также подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны в 2020 году", в котором предлагается выделить еще 250 млн долларов Украине.
  • 29 августа Трамп поручил своей команде по нацбезопасности пересмотреть программу финансирования Украины. Президент хотел убедиться, что деньги используются в интересах США и другие страны "платят свою справедливую долю".
  • В то же время, Washington Post писала, что администрация Трампа оказывает давление на Зеленского с целью возобновления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которого демократы инициировали процедуру импичмента американского лидера.

Читайте также: Отставка Волкера: что ее вызвало и какие последствия она будет иметь для Украины

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Украинская правда
Темы: СШАимпичментТрамп
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