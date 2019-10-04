В Конгрессе заслушали показания Волкера – CNN

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время показаний в Конгрессе по делу о давлении президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского заявил, что просил украинское руководство не вмешиваться во внутреннюю политику Соединенных Штатов.

Источник: CNN

Детали: Волкер появился перед тремя комитетами, которые расследуют обвинения госслужащего, который слушал разговор Трампа и Зеленского.

Законодателям бывший спецпредставитель сообщил, что в украинского правительства возникало много вопросов к нему относительно задержки военной помощи, но он не мог объяснить причины происходящего.

Также экс-представитель США сообщил следователям Конгресса, что выражает обеспокоенность в связи с использованием бывшего генпрокурора Юрия Луценко в качестве источника информации. По его словам, Луценко не заслуживает доверия.

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