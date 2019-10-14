ВВС изменит написание столицы Украины на "Kyiv"

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Понедельник, 14 октября 2019, 12:14

С 14 октября британская телерадиовещательная корпорация ВВС изменит написание столицы Украины в текстах, на картах и ​​в графиках на английском языке с "Kiev" на "Kyiv".

Источник: заявлении ВВС, сообщает ВВС Украина

Дословно: "ВВС продолжает пересматривать спорное англоязычное написание географических названий, учитывая восприятие нашей международной аудиторией. Т.к. "Kyiv" (а не "Kiev") сейчас широко используется ведущими международными организациями и правительственными агентствами, значительной частью международной авиационной индустрии, а также англоязычными СМИ, мы решили перейти на это написание названия столицы Украины", - говорится в заявлении.

Детали: Вместе с тем несколько месяцев будет действовать переходный период, во время которого в англоязычных текстах может использоваться такая формулировка: "Kyiv, formerly known as Kiev" ( "Kyiv", ранее известный как "Kiev").

Бывший глава МИД Павел Климкин в своем Твиттере отметил, что теперь "нужно" добить "других, включая CNN".

"ВВС мы "добили". С сегодняшнего дня они используют Kyiv, а не Kiev. То есть наш общий драйв работает. Спасибо всем, кто присоединился! И ссылки на различные словари не помогли: мы их тоже постепенно изменим. Но теперь нужно "добить" других, включая CNN ", - заявил Климкин.

 

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Темы: СМИ


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