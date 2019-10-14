ВВС змінить написання столиці України на "Kyiv"

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Понеділок, 14 жовтня 2019, 12:14

З 14 жовтня британська телерадіомовна корпорація ВВС змінить написання столиці України у текстах, на картах та у графіках англійською мовою з "Kiev" на "Kyiv". 

Джерело: заяві ВВС, повідомляє ВВС Україна

Дослівно: "ВВС продовжує переглядати спірне англомовне написання географічних назв, враховуючи сприйняття нашою міжнародною аудиторією. Через те, що "Kyiv" (а не "Kiev") зараз широко використовується провідними міжнародними організаціями та урядовими агенціями, значною частиною міжнародної авіаційної індустрії, а також англомовними медіа, ми вирішили перейти на це написання назви столиці України", - йдеться у заяві.

При цьому кілька місяців триватиме перехідний період, під час якого в англомовних текстах може вживатися таке формулювання: "Kyiv, formerly known as Kiev" ("Kyiv", раніше відомий як "Kiev").

Колишній глава МЗС Павло Клімкін у своєму Твіттері зазначив, що тепер "потрібно "добити" інших, включно з CNN". 

"ВВС ми "добили". Від сьогодні вони використовують Kyiv, а не Kiev. Тобто наш спільний драйв працює. Дякую всім, хто долучився! І посилання на різні словники не допомогли: ми їх теж поступово змінимо.  Але тепер потрібно "добити" інших, включно з CNN", - заявив Клімкін. 

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Теми: ЗМІ


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