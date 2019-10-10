Дату встречи в нормандской формате узнаем с понедельника – Зеленский

Президент Владимир Зеленский надеется, что уже на следующей неделе станет известна дата встречи лидеров стран Нормандского формата.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудмаркете 10 октября

Прямая речь: "Дата Нормандского формата, я думаю, что дату мы получим на следующей неделе. Думаю, мы будем знать дату на следующей неделе. Я думаю, что дата встречи будет в этом году, в ноябре".

Детали: В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.

Напомним:

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая график Владимира Путина, в октябре встреча вряд ли состоится.

Россия выдвинула условие для встречи лидеров: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе.

2 октября партия "Слуга народа" пояснила, что подписание "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.

Читайте также: "Украинизация Штайнмайера: как сделать идею Кремля безопасной для Украины".