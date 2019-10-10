Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дату встречи в нормандской формате узнаем с понедельника – Зеленский

Четверг, 10 октября 2019, 21:29

Президент Владимир Зеленский надеется, что уже на следующей неделе станет известна дата встречи лидеров стран Нормандского формата.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудмаркете 10 октября

Прямая речь: "Дата Нормандского формата, я думаю, что дату мы получим на следующей неделе. Думаю, мы будем знать дату на следующей неделе. Я думаю, что дата встречи будет в этом году, в ноябре".

Детали: В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.

Напомним:

  • Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая график Владимира Путина, в октябре встреча вряд ли состоится.
  • Россия выдвинула условие для встречи лидеров: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.
  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе.
  • 2 октября партия "Слуга народа" пояснила, что подписание "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.

Читайте также: "Украинизация Штайнмайера: как сделать идею Кремля безопасной для Украины".

Алена Мазуренко, УП
Темы: Зеленскийнормандский форматДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
Зеленский
Главный сержант, с которым встречался Зеленский, пожаловался на командование
Зеленский: НАТО даст Украине безопасность, Украина сделает НАТО сильнее
Зеленский прилетел на саммит НАТО
Последние новости
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
Все новости...
Реклама: