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Фирташ помогал Джулиани собирать компромат на Байдена – Time

Среда, 16 октября 2019, 13:01
Фирташ помогал Джулиани собирать компромат на Байдена – Time

Адвокаты украинского олигарха Дмитрия Фирташа передали юристу Трампа Руди Джулиани пакет документов, которые должны дискредитировать бывших вице-президента Джо Байдена и спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Источник: американское издание Time

Детали: По информации журналистов, в рамках защиты Фирташа его адвокаты собрали документы, в которых содержатся спорные обвинения в адрес Мюллера и Байдена.  Юристы передали эти материалы и другую информацию помощникам личного адвоката президента США Дональда Трампа.

Недавно Джулиани продемонстрировал эти документы общественности. Ключевой из них – это официальное заявление бывшего украинского генпрокурора Виктора Шокина, который обвиняет Байдена в коррупции.

В частности, Шокин утверждает, что Байден добился его увольнения с целью прекратить расследование коррупции в украинской газовой компании Burisma, в которой сын Байдена Хантер являлся членом совета директоров.

Демонстрируя компромат, Джулиани не упомянул, что обвинения Шокина были получены командой адвокатов Фирташа.

Как известно, Фирташ наладил тесные связи с Джулиани, наняв его помощников - юристов Викторию Тенсинг и Джозефа ДиДженова. Они помогали Джулиани в его кампании по дискредитации противников Трампа.

Более того, Тесинг и ДиДженова наняли еще одного помощника Джулиани - Льва Парнаса – для работы переводчиком между ними и Фирташем.

10 октября Парнаса арестовали по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний, а на следующий день отправили под домашний арест с залогом в миллион долларов.

Узнать больше: Битва за Вашингтон. Лобби Дмитрия Фирташа

Кто такой Фирташ?

Предыстория:

  • Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 млн евро и с тех пор олигарх оспаривал свою экстрадицию в США.
  • США обвиняют Фирташа в даче взятки в размере 18,5 млн долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.
  • В начале сентября Трампа обвинили, что он склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • После этого в США заговорили об импичменте Трампа.

Темы: ФирташТрампСШАскандал
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