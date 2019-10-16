Увольнение членов ВСП: после перерыва Рада таки приняла ранее проваленную правку

После перерыва Верховная Рада решила вернуться к проваленной ранее на заседании правки №195 во время второго чтения президентского законопроекта о деятельности органов судейского управления.

Источник: заседание Верховной Рады

Детали: Во время заседания нардепы отметили, что повторное голосование за правку нарушает регламент. Стефанчук отметил, что это решение комитета.

За принятие поправки проголосовали 303 народных депутата.

Правку №195 народного депутата Руслана Стефанчука к законопроекту о судебной реформе №1008 учел комитет Рады, однако парламентарии сначала не проголосовали за нее.

В правке Стефанчука речь шла об увольнении членов Высшего совета правосудия по согласованию минимум 2 международных экспертов.

Без этой поправки решение о своем увольнении фактически должны были принимать сами члены ВСП.

По мнению экспертов ЦПК без этой поправки невозможна "реальная судебная реформа".

Что было раньше: Законопроект начали рассматривать 15 октября - Рада весь день рассматривала предлагаемые правки. Во вторник парламентарии рассмотрели 189 поправок из 330. Президентский проект закона продолжили рассматривать 16 октября.

15 октября председатель Верховного суда Валентина Данишевская с трибуны ВР выступила против принятия законопроекта. По ее словам, 19,5 заключенных ожидают судебных решений, 4 млн граждан Украины ежегодно обращаются в суды, 2000 судей не хватает в судебной системе, а перезагрузка Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы.

Напомним: