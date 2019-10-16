Дело Вилкула передали в суд
Дело бывшего председателя Днепропетровской ОГА, екс-нардепа Александра Вилкула, подозреваемого в причинении государству миллионных убытков, передали в суд.
Источник: прокуратура Днепропетровской области.
Дословно: "Прокуратурой Днепропетровской области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Днепропетровской областной государственной администрации (народного депутата 8 созыва) за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия)".
Детали: В прокуратуре напомнили, что в течение 2011-2012 годов Вилкул, вопреки положениям Земельного кодекса предоставил земельные участки сельхозназначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение на "земли промышленности".
Такими незаконными действиями чиновник нанес ущерб около 2000 пайщиков в виде изъятия из их собственности земельных участков общей площадью почти 21 га, на сумму более 12 млн гривен, а также государству, за уничтожение плодородного слоя почвы при проведении горных работ предприятием – на сумму почти полмиллиона гривен.
Кроме того, Вилкул издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности ООО "АРТ ЛЕНД", из земель сельхозназначения на земли промышленности, несмотря на то, что изменение целевого назначения земельных участков с "пашни" на "другие коммерческие нужды" является незаконным.
Это привело к снижению суммы потерь сельхозпроизводства, которые предприятие должно было уплатить при изъятии указанных земель Кабмином для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства на сумму более 5 миллионов гривен.
Предыстория:
- 6 сентября экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Вилкулу и Колесникову Генпрокуратура объявила подозрения и в отношении них начала процедуру розыска.
- ГПУ подозревает экс-главу Днепропетровской областной госадминистрации (вероятно Вилкула) и бывшего главу Агентства госимущества (вероятно Колесникова) в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК).
- 16 сентября суд отпустил экс-нардепов под поручительство действующего нардепа-самовыдвиженца из Днепропетровской области, члена комитета Рады по вопросам правовой политики Дмитрия Шпенова.
- 1 октября Днепровский апелляционный суд отказался взять под стражу бывших народных депутатов от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, которых суд первой инстанции отпустил на поруки.