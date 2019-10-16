Дело Вилкула передали в суд

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Среда, 16 октября 2019, 13:18

Дело бывшего председателя Днепропетровской ОГА, екс-нардепа Александра Вилкула, подозреваемого в причинении государству миллионных убытков, передали в суд.

Источник: прокуратура Днепропетровской области.

Дословно: "Прокуратурой Днепропетровской области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Днепропетровской областной государственной администрации (народного депутата 8 созыва) за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия)".

Детали: В прокуратуре напомнили, что в течение 2011-2012 годов Вилкул, вопреки положениям Земельного кодекса предоставил земельные участки сельхозназначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение на "земли промышленности".

Такими незаконными действиями чиновник нанес ущерб около 2000 пайщиков в виде изъятия из их собственности земельных участков общей площадью почти 21 га, на сумму более 12 млн гривен, а также государству, за уничтожение плодородного слоя почвы при проведении горных работ предприятием – на сумму почти полмиллиона гривен.

Кроме того, Вилкул издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности ООО "АРТ ЛЕНД", из земель сельхозназначения на земли промышленности, несмотря на то, что изменение целевого назначения земельных участков с "пашни" на "другие коммерческие нужды" является незаконным.

Это привело к снижению суммы потерь сельхозпроизводства, которые предприятие должно было уплатить при изъятии указанных земель Кабмином для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства на сумму более 5 миллионов гривен.

Украинская правда

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Темы: Вилкул прокуратура Днепропетровская область


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