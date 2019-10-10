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У Путина обвинили Украину в срыве разведения войск на Донбассе

Четверг, 10 октября 2019, 17:27
У Путина обвинили Украину в срыве разведения войск на Донбассе

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь: "Не достигнута пока еще одна договоренность, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах - о разведении сил в населенных пунктах Золотое и Петровское. Украинская сторона вчера под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения".

Детали: По словам Ушакова, после разведения "можно будет более конкретно рассуждать о сроках проведения саммита в нормандском формате".

О встрече в нормандском формате: "Перед этим (саммитом) нужно согласовать итоги возможных решений, которые будут приняты на высшем уровне. Без тщательной подготовки, мы считаем, что такой саммит не принес бы необходимых результатов, а наоборот, дал бы какой-то неправильный сигнал.

Саммит ради саммита не нужен, необходимы конкретные результаты по реализации Минских соглашений. Мы к этому готовы".

Детали: Разведение сил в Петровском и Золотом условие для проведения саммита "нормандской четверки".

Предыстория:

Знать больше: Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

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Темы: ПутинЗолотоеДонбассРазведение силРосcия
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