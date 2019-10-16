В Украине стартовал нацотбор на Евровидение-2020

Телеканал СТБ и UA:Суспільне мовлення 16 октября начали принимать анкеты для участия в Национальном отборе представителя Украины на Евровидение-2020.

Источник: UA:Суспільне мовлення

Дословно: "Прием анкет начинается сегодня, 16 октября. Музыкальным продюсером Национального отбора остается Руслан Квинта. Креативная продюсер - Наталья Франчук. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула".

Детали: Отбор в этом году будет проходить с обновленными правилами. Теперь участником национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не сообщает о ней во время конкурса и финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства.

Финансовую поддержку победителю отбора при подготовке, поездке и пребывания на конкурсе будет предоставлять UA:Суспільне мовлення, а расходы на проведение кастинга и телевизионную часть отбора берет на себя телеканал СТБ.

Отбор будет состоять из трех этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет (продлится до 25 декабря), телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал нацотбора (22 февраля).

Участником конкурса могут быть самостоятельные исполнители и коллективы в составе не более 6 человек. Конкурсная песня должна длиться не более 3 минут, а ее текст не может содержать призывов политического, коммерческого или военного характера.

К участию не допускаются песни, которые уже полностью или фрагментами публично исполнялись до 1 сентября 2019 года. Исключительные имущественные права на песню должны принадлежать участнику.

65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Голландия.

Сергей Притула, который баллотировался в Раду по списку партии "Голос", уже пошутил в Facebook, будет спрашивать конкурсантов о "формуле Штайнмайера".

Напомним: