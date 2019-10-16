В Украине стартовал нацотбор на Евровидение-2020
Телеканал СТБ и UA:Суспільне мовлення 16 октября начали принимать анкеты для участия в Национальном отборе представителя Украины на Евровидение-2020.
Источник: UA:Суспільне мовлення
Дословно: "Прием анкет начинается сегодня, 16 октября. Музыкальным продюсером Национального отбора остается Руслан Квинта. Креативная продюсер - Наталья Франчук. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула".
Детали: Отбор в этом году будет проходить с обновленными правилами. Теперь участником национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не сообщает о ней во время конкурса и финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства.
Финансовую поддержку победителю отбора при подготовке, поездке и пребывания на конкурсе будет предоставлять UA:Суспільне мовлення, а расходы на проведение кастинга и телевизионную часть отбора берет на себя телеканал СТБ.
Отбор будет состоять из трех этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет (продлится до 25 декабря), телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал нацотбора (22 февраля).
Участником конкурса могут быть самостоятельные исполнители и коллективы в составе не более 6 человек. Конкурсная песня должна длиться не более 3 минут, а ее текст не может содержать призывов политического, коммерческого или военного характера.
К участию не допускаются песни, которые уже полностью или фрагментами публично исполнялись до 1 сентября 2019 года. Исключительные имущественные права на песню должны принадлежать участнику.
65-й международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Голландия.
Сергей Притула, который баллотировался в Раду по списку партии "Голос", уже пошутил в Facebook, будет спрашивать конкурсантов о "формуле Штайнмайера".
Напомним:
- 27 февраля в НОТУ заявили, что Украина не будет принимать участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
- 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "Евровидения-2019". На нем решилось, что певица Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.
- При этом у Maruv запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
- 25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания выдвигает ей в договоре "абсурдные" требования. Позже стало известно, что Maruv не поедет на конкурс от Украины.
- Еще позже трио Freedom Jazz, которое заняло второе метро в Нацотборе на Евровидение, и группа KAZKA (третье место) отказались ехать на конкурс вместо Maruv.
- Кабинет министров поручил Госкомтелерадио вместе с НОТУ усовершенствовать правила отбора на Евровидение.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua