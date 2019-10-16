Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине стартовал нацотбор на Евровидение-2020

Среда, 16 октября 2019, 15:46

Телеканал СТБ и UA:Суспільне мовлення 16 октября начали принимать анкеты для участия в Национальном отборе представителя Украины на Евровидение-2020.

Источник: UA:Суспільне мовлення

Дословно: "Прием анкет начинается сегодня, 16 октября. Музыкальным продюсером Национального отбора остается Руслан Квинта. Креативная продюсер - Наталья Франчук. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула".

Детали: Отбор в этом году будет проходить с обновленными правилами. Теперь участником национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не сообщает о ней во время конкурса и финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства.

Финансовую поддержку победителю отбора при подготовке, поездке и пребывания на конкурсе будет предоставлять UA:Суспільне мовлення, а расходы на проведение кастинга и телевизионную часть отбора берет на себя телеканал СТБ.

Отбор будет состоять из трех этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет (продлится до 25 декабря), телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал нацотбора (22 февраля).

Участником конкурса могут быть самостоятельные исполнители и коллективы в составе не более 6 человек. Конкурсная песня должна длиться не более 3 минут, а ее текст не может содержать призывов политического, коммерческого или военного характера.

К участию не допускаются песни, которые уже полностью или фрагментами публично исполнялись до 1 сентября 2019 года. Исключительные имущественные права на песню должны принадлежать участнику.

65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Голландия.

Сергей Притула, который баллотировался в Раду по списку партии "Голос", уже пошутил в Facebook, будет спрашивать конкурсантов о "формуле Штайнмайера".

Напомним:

  • 27 февраля в НОТУ заявили, что Украина не будет принимать участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
  • 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "Евровидения-2019". На нем решилось, что певица Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.
  • При этом у Maruv запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
  • 25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания выдвигает ей в договоре "абсурдные" требования. Позже стало известно, что Maruv не поедет на конкурс от Украины.
  • Еще позже трио Freedom Jazz, которое заняло второе метро в Нацотборе на Евровидение, и группа KAZKA (третье место) отказались ехать на конкурс вместо Maruv.
  • Кабинет министров поручил Госкомтелерадио вместе с НОТУ усовершенствовать правила отбора на Евровидение.

Украинская правда
Темы: ЕвровидениеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
Евровидение
Ткаченко сообщил, что обращался к EBU относительно выступления Зеленского на Евровидении
Россия запустила ракеты по Украине во время финала Евровидения – Минобороны
Победительницей Евровидения-2023 стала Швеция
Последние новости
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекращают блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
Все новости...
Реклама: